Αφιέρωμα: Επιστροφή στα θρανία – Πρακτικές συμβουλές για γονείς και παιδιά

Η επιστροφή στα σχολεία σηματοδοτεί μια περίοδο έντονης μετάβασης για παιδιά και γονείς: από την ανεμελιά των διακοπών στη νέα σχολική πραγματικότητα, από τις παραλίες και τις σαγιονάρες, στα σχολικά θρανία και τα τετράδια, από την ελευθερία του καλοκαιριού στη ρουτίνα των καθημερινών υποχρεώσεων. Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας που σηματοδοτεί την αλλαγή, με το «πρώτο κουδούνι» και τα ξυπνητήρια να δίνουν ξανά το ρυθμό. Αυτή η μετάβαση, όπως τονίζει η εξελικτική και σχολική ψυχολόγος Δρ Ειρήνη Αναγνώστου-Κελεπούρη, πρέπει να γίνεται με μεθοδικότητα, καθώς προσομοιάζει με μια μικρή «προσγείωση» στη καθημερινότητα κι απαιτεί σωστή προετοιμασία.

Η ειδικός επισημαίνει πως η επιστροφή στο σχολείο χρειάζεται τριπλή προετοιμασία: πρακτική, ψυχολογική και συναισθηματική. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «το άγχος του παιδιού συχνά αντανακλά τη στάση των γονέων». Η θετική διάθεση των μεγάλων λειτουργεί ως εγγύηση ασφάλειας και σιγουριάς για τα παιδιά στην εκκίνηση της νέας σχολικής χρονιάς.

Οι μικροί μαθητές και οι μεγάλες αλλαγές στη ρουτίνα

Για τους μαθητές δημοτικού, η ρύθμιση της καθημερινότητας αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση του Σεπτεμβρίου. Η επιστροφή σε σταθερό πρόγραμμα ύπνου και γευμάτων, η οργάνωση της σχολικής τσάντας και η συνύπαρξη με τις υποχρεώσεις της ημέρας απαιτούν συνεργασία. Μια πρακτική συμβουλή είναι να πραγματοποιήσουν από κοινού τα σχολικά ψώνια, χαρίζοντας στα παιδιά αίσθηση συμμετοχής και καλλιεργώντας θετικές προσδοκίες για τη νέα χρονιά. Παράλληλα, η ανοιχτή συζήτηση και η ανάδειξη των θετικών της επιστροφής στο σχολείο μπορούν να μειώσουν τις ανησυχίες: «θυμίστε τους τις φιλίες που θα ξαναδούν, μιλήστε για τις όμορφες στιγμές που τους περιμένουν». Η ειδικός τονίζει επίσης τη σημασία της αποσύνδεσης από τις οθόνες έγκαιρα το βράδυ, προτείνοντας ήσυχες οικογενειακές στιγμές πριν τον ύπνο.

Οι έφηβοι και ο ρόλος της αυτονομίας

Η μετάβαση είναι διαφορετική για τους εφήβους. Όπως εξηγεί η Δρ Αναγνώστου-Κελεπούρη, οι έφηβοι διεκδικούν την ανεξαρτησία τους, αλλά έχουν ταυτόχρονα ανάγκη για καθοδήγηση. Οι γονείς καλούνται να βρουν ισορροπία ανάμεσα στη στήριξη και την ελευθερία, δημιουργώντας χώρο για διάλογο χωρίς «κηρύγματα», ενθαρρύνοντας τον ρεαλιστικό προγραμματισμό και βοηθώντας στη διαχείριση του χρόνου μεταξύ μαθημάτων, εξωσχολικών δραστηριοτήτων, κοινωνικών σχέσεων και ψηφιακής παρουσίας. Το κλειδί, όπως σημειώνει η ειδικός, βρίσκεται στον διάλογο και όχι στις απαγορεύσεις.

Μαθησιακές δυσκολίες – ανάγκη για ειδική προετοιμασία

Για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες ή έχουν ιδιαίτερες ανάγκες, η προετοιμασία για το σχολείο είναι αναγκαία και όχι πολυτέλεια. Η επικοινωνία των γονέων με τους εκπαιδευτικούς πριν την έναρξη των μαθημάτων και πιθανή επίσκεψη με το παιδί στον σχολικό χώρο βοηθούν στη μείωση του άγχους και στη διαμόρφωση ενός ομαλού ξεκινήματος.

Το σχολείο ως δεύτερο σπίτι

Η επιστροφή στις σχολικές τάξεις είναι πολλά παραπάνω από μια διοικητική πράξη: το σχολείο αποτελεί δεύτερο σπίτι για κάθε παιδί. Όπως σημειώνει η Δρ Αναγνώστου-Κελεπούρη, ο ρόλος των γονέων και των εκπαιδευτικών είναι να δημιουργήσουν μαζί ένα περιβάλλον ασφάλειας, φροντίδας και υποστήριξης, όπου οι μαθητές όχι μόνο μαθαίνουν, αλλά και μεγαλώνουν με αυτοπεποίθηση. Ο Σεπτέμβριος, καταλήγει η ειδικός, «δεν είναι το τέλος του καλοκαιριού, αλλά η αφετηρία μιας νέας, συναρπαστικής διαδρομής». Η καλή προετοιμασία και ο ενθουσιασμός είναι τα μυστικά για να μετατραπεί η επιστροφή στα σχολεία σε μια πολλά υποσχόμενη νέα αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

