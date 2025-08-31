Γκόρντον Ράμσεϊ: Ο διάσημος σεφ υποβλήθηκε σε επέμβαση για τον καρκίνο του δέρματος (φωτό)

Ο Γκόρντον Ράμσεϊ υποβλήθηκε σε αφαίρεση βασικοκυτταρικού καρκινώματος, του πιο κοινού τύπου καρκίνου του δέρματος. Ο γνωστός σεφ δημοσίευσε στα social media δύο φωτογραφίες, δείχνοντας την ουλή του μετά την επέμβαση και ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό που τον φρόντισε.

«Ευγνώμων για την απίστευτη ομάδα στο The Skin Associates και την γρήγορη, άμεση αφαίρεση αυτού του βασικοκυτταρικού καρκινώματος, ευχαριστώ! Σας παρακαλώ, μην ξεχάσετε το αντηλιακό σας αυτό το Σαββατοκύριακο. Υπόσχομαι ότι δεν είναι λίφτινγκ! Θα έπρεπε να ζητήσω επιστροφή χρημάτων», έγραψε με χιούμορ ο Γκόρντον Ράμσεϊ.

Το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα είναι ένας μη μελανοκυτταρικός καρκίνος του δέρματος (δηλαδή, ένας επιθηλιακός όγκος) που προκύπτει από βασικά κύτταρα, δηλαδή, μικρά, στρογγυλά κύτταρα που βρίσκονται στο κατώτερο στρώμα της επιδερμίδας. Θεωρείται ο πιο συνηθισμένος καρκίνος του δέρματος και ο συχνότερος καρκίνος του ανθρωπίνου είδους. Αυτός ο καρκίνος του δέρματος συνήθως αναπτύσσεται στο δέρμα που εκτίθεται στον ήλιο, όπως στο κεφάλι, στον λαιμό και στο πίσω μέρος των χεριών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.