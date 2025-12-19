Αριάνα Γκράντε: Στηρίζει τον σύντροφό της - Η απάντησή της στις φήμες χωρισμού

Η Αριάνα Γκράντε και ο Ίθαν Σλέιτερ βρέθηκαν το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο έντονων φημών περί χωρισμού. Ωστόσο, η διάσημη ποπ σταρ φρόντισε να βάλει φρένο στις εικασίες με μια διακριτική αλλά σαφώς συμβολική κίνηση: μοιράστηκε ένα βίντεο του συντρόφου της στα Instagram Stories της, προσελκύοντας αμέσως το ενδιαφέρον κοινού και media.

Η 32χρονη καλλιτέχνιδα είναι γνωστή για το γεγονός ότι κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συγκεκριμένη ανάρτηση, αν και δεν αφορούσε τη σχέση τους, θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντική, καθώς έφερε στο προσκήνιο τον Ίθαν Σλέιτερ σε μια περίοδο όπου τα σενάρια χωρισμού είχαν φουντώσει. Το βίντεο εστίαζε αποκλειστικά στη δουλειά του ηθοποιού και στην προετοιμασία του για τον ρόλο του στην ταινία «Wicked: For Good».

Ο Ίθαν και ο απαιτητικός ρόλος του Boq

Ο 33χρονος Ίθαν Σλέιτερ υποδύεται τον Boq, έναν χαρακτήρα με έντονη συναισθηματική διαδρομή, ο οποίος τελικά μεταμορφώνεται στον Tin Man. Όπως εξήγησε, πρόκειται για έναν ρόλο που απαιτεί βαθιά κατανόηση και προσωπική σύνδεση. «Είναι ένας δύσκολος ρόλος, γιατί είναι τόσο γνώριμος στο κοινό. Αν δεν βρεις τη δική σου σχέση με τον χαρακτήρα, χάνεις την καρδιά του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος περιέγραψε τον Boq ως έναν άνθρωπο που προσπαθεί να σταθεί όρθιος σε έναν κόσμο που καταρρέει. Αναφέρθηκε στις συζητήσεις του με τον σκηνοθέτη Jon Chu σχετικά με το πώς η συναισθηματική εγκατάλειψη μπορεί να οδηγήσει σε οργή και πόσο επικίνδυνη γίνεται αυτή η μετάβαση. «Όταν είσαι τόσο επικεντρωμένος στον πόνο σου, χάνεις τον κόσμο γύρω σου», τόνισε, δίνοντας μια πιο σκοτεινή διάσταση στον χαρακτήρα.

Ένας έρωτας που γεννήθηκε στα γυρίσματα του «Wicked»

Η σχέση της Αριάνα Γκράντε και του Ίθαν Σλέιτερ ξεκίνησε στα γυρίσματα της κινηματογραφικής μεταφοράς του «Wicked», η οποία κυκλοφορεί σε δύο μέρη. Το δεύτερο μέρος, «Wicked: For Good», έκανε πρεμιέρα τον προηγούμενο μήνα και ήδη συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον. Ωστόσο, η αρχή της σχέσης τους συνοδεύτηκε από αντιδράσεις, καθώς και οι δύο είχαν μόλις βγει από προηγούμενους γάμους.

Την περίοδο που ήρθαν κοντά, ο Ίθαν Σλέιτερ ήταν παντρεμένος με τη Lilly Jay, με την οποία έχει έναν τρίχρονο γιο, ενώ και η καλλιτέχνις είχε πρόσφατα χωρίσει από τον Dalton Gomez. Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν έντονη κριτική και δημόσια συζήτηση.

Η απουσία κοινών εμφανίσεων από τον Απρίλιο μέχρι πρόσφατα αναζωπύρωσε τα σενάρια χωρισμού. Αν και εμφανίστηκαν μαζί σε ομαδικές φωτογραφίες στην πρεμιέρα της Νέας Υόρκης, η στάση του ηθοποιού σε πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη δημιούργησε νέα ερωτήματα. Όταν ρωτήθηκε για το πώς είναι να δουλεύει καθημερινά με τη «σύντροφό του», ο Ίθαν απέφυγε να απαντήσει άμεσα, μιλώντας γενικά για το καστ. Αν και χαρακτήρισε την Αριάνα Γκράντε «λαμπρή», αναφέρθηκε εξίσου θερμά και στη Σίνθια Ερίβο.

Παρά τις φήμες, πηγές κοντά στο ζευγάρι επιμένουν πως οι δύο καλλιτέχνες εξακολουθούν να είναι μαζί. Αν και δεν περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί στο Λονδίνο, φέρεται να συναντήθηκαν ιδιωτικά μετά την προβολή της ταινίας.

