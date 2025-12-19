Shape Of You! - Ο Εντ Σίραν, τα τατουάζ, οι κοιλιακοί «φέτες» και η αγάπη του για τη γυμναστική

Αγαπημένος από εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο για τους ειλικρινείς στίχους, τη χαρακτηριστική, σχεδόν εξομολογητική φωνή και τον ακουστικό του ήχο, ο Εντ Σίραν έχει χτίσει εδώ και χρόνια την εικόνα του «κανονικού τύπου» της μουσικής βιομηχανίας.

Ωστόσο, στη νέα του φωτογράφιση για το «Men’s Health», ο Βρετανός τραγουδοποιός αιφνιδιάζει ευχάριστα, παρουσιάζοντας μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτήν που έχουμε συνηθίσει.

Αφήνοντας στην άκρη τα φαρδιά T-shirt και το χαλαρό στυλ, ο Σίραν ποζάρει γυμνός από τη μέση και πάνω, αποκαλύπτοντας ένα εντυπωσιακά καλογυμνασμένο σώμα, με γραμμωμένους κοιλιακούς, και πολλά τατουάζ. Η εικόνα αυτή, αν και ξαφνιάζει, συνοδεύεται από μια απόλυτα συνειδητή και ώριμη εξομολόγηση για το πώς και γιατί ήρθε αυτή η αλλαγή.

Η πατρότητα ως αφετηρία της αλλαγής

Στα 34 του χρόνια, ο καλλιτέχνης παραδέχεται πως η απόφαση να αλλάξει τρόπο ζωής δεν είχε να κάνει με τη ματαιοδοξία ή την ανάγκη να ακολουθήσει τα πρότυπα της showbiz. Αντιθέτως, όλα ξεκίνησαν μετά τη γέννηση των δύο κορών του, της Lyra και της Jupiter, που απέκτησε με τη σύζυγό του, Cherry Seaborn.

Η πατρότητα λειτούργησε ως καταλύτης. Όπως εξηγεί, ήθελε να είναι παρών, ενεργός και σωματικά ικανός να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της καθημερινότητας με τα παιδιά του. Έτσι, άρχισε σταδιακά να απομακρύνεται από τις κακές διατροφικές συνήθειες, έκοψε το fast food και έβαλε στη ζωή του την άσκηση, με τακτικές προπονήσεις στο γυμναστήριο, reformer pilates και γενικότερη φροντίδα του σώματός του.

«Μέσα μου παραμένω ο ίδιος άνθρωπος»

Παρά τη θεαματική μεταμόρφωση, ο Εντ Σίραν επιμένει ότι δεν έχει αλλάξει ως άνθρωπος. Όπως λέει χαρακτηριστικά, κατά βάθος παραμένει ο τύπος που αγαπά την πίτσα, την μπίρα και τις μικρές απολαύσεις της ζωής. Ωστόσο, η πραγματικότητα του να είσαι γονιός στην τρίτη δεκαετία της ζωής σου απαιτεί πιο συνειδητές και ώριμες επιλογές.

Δεν κρύβει ότι εξακολουθεί να απολαμβάνει ένα ποτήρι κόκκινο κρασί και ένα καλό γεύμα, απλώς όχι σε καθημερινή βάση. Για τον ίδιο, το κλειδί δεν είναι η στέρηση, αλλά το μέτρο, μια φιλοσοφία που προσπαθεί να εφαρμόζει τόσο στη διατροφή όσο και στη γενικότερη στάση ζωής του.

Από την αδράνεια στον πρώτο αγώνα 10 χιλιομέτρων

Ο τραγουδιστής παραδέχεται πως μέχρι πριν από λίγα χρόνια η φυσική κατάσταση δεν αποτελούσε προτεραιότητα. Δεν μπορούσε να τρέξει ούτε ένα χιλιόμετρο, όμως κατά τη διάρκεια της πανδημίας έκανε το πρώτο μεγάλο βήμα, ολοκληρώνοντας τον πρώτο του αγώνα 10 χιλιομέτρων.

Η σταδιακή αυτή βελτίωση λειτούργησε ευεργετικά τόσο στο σώμα όσο και στο μυαλό του. Όπως τονίζει, η ευεξία αντικατοπτρίζει άμεσα την ψυχική υγεία, κάτι που ο ίδιος είχε παραμελήσει στα 20 του χρόνια, παρά την επαγγελματική επιτυχία.

Το «καμπανάκι» με τη νεογέννητη κόρη του

Καθοριστική στιγμή για την αλλαγή του στάθηκε ένα περιστατικό λίγο μετά τη γέννηση της πρωτότοκης κόρης του, Lyra, το 2020. Θυμάται ένα βράδυ που είχε πιει κρασί με φίλους και λίγη ώρα αργότερα ξύπνησε εξαντλημένος για να φροντίσει το μωρό.

Τότε συνειδητοποίησε ότι δεν ήθελε να αισθάνεται έτσι. Ήθελε να μπορεί να σηκώνεται άμεσα, να έχει ενέργεια και να ανταποκρίνεται πλήρως στον ρόλο του πατέρα. Η ανάγκη αυτή συνδυάστηκε με την επιθυμία να νιώθει και να δείχνει καλύτερα, αλλά και να προστατεύσει τη σωματική του υγεία μακροπρόθεσμα.

Η αλλαγή στον τρόπο ζωής του δεν άργησε να φανεί και επαγγελματικά. Ο Εντ Σίραν λέει ότι η καλύτερη φυσική κατάσταση τον βοηθά να αντέχει τις απαιτήσεις των ζωντανών εμφανίσεων και να νιώθει πιο δυνατός πάνω στη σκηνή. Στόχος του ήταν να μπορεί να δίνει το 100% σε κάθε συναυλία, χωρίς πόνους, εξάντληση ή περιορισμούς.

Πηγή: skai.gr

