Κριστίνα Αγκιλέρα: Τα μαύρα τα εσώρουχά σου, που μας φέρνουν πιο κοντά σου - Καταπληκτική… (φωτό)

Η 44χρονη καλλιτέχνιδα του «Genie In A Bottle» δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από προκλητικές φωτογραφίες από ένα δωμάτιο ξενοδοχείου

Κριστίνα Αγκιλέρα

Η Κριστίνα Αγκιλέρα (Christina Aguilera) «ανέβασε» τη θερμοκρασία στα ύψη όταν έδειξε το εντυπωσιακό σώμα της με τα σέξι διαφανή εσώρουχά της. Η 44χρονη καλλιτέχνιδα του «Genie In A Bottle» δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από προκλητικές φωτογραφίες από ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Η τραγουδίστρια ξετρέλανε τους θαυμαστές της όταν έμεινε με το μαύρο στρινγκ εσώρουχό της και το διαφανές σουτιέν της. 

Κριστίνα Αγκιλέρα

Η Κριστίνα Αγκιλέρα ανέβηκε πάνω σε ένα λευκό τραπέζι, κρατώντας έναν τεράστιο χρυσό πολυέλαιο, ενώ σε μια άλλη φωτογραφία ξάπλωσε πάνω σε ένα μαύρο και χρυσό ντουλάπι. 

Κριστίνα Αγκιλέρα

Για να… «ανεβάσει» ακόμη περισσότερο τη θερμοκρασία στα ύψη, η τραγουδίστρια μας έδειξε τα οπίσθιά της, ποζάροντας με την πλάτη προς την κάμερα ενώ ακουμπούσε σε έναν καθρέφτη. Οι φωτογραφίες αυτές έρχονται μετά την εντυπωσιακή της εμφάνιση στην παγκόσμια πρεμιέρα του «Burlesque: The Musical», στο Λονδίνο. 

(Δείτε τις φωτογραφίες πατώντας πάνω στο ένθετο του Instagram)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Christina Aguilera (@xtina)

