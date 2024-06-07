Ο σταρ της Marvel, Τζέρεμι Ρένερ, καλεσμένος στην εκπομπή «The Drew Barrymore», με αφορμή την τρίτη σεζόν της σειράς «Mayor of Kingstown», αποκάλυψε ότι τη δεκαετία του ‘90 εργαζόταν πίσω από ένα πάγκο ομορφιάς σε ένα πολυκατάστημα, βοηθώντας τους πελάτες να βρουν τα κατάλληλα προϊόντα.

«Δούλευα τα Σαββατοκύριακα στα πολυκαταστήματα, έκανα ακρόαση όλη την εβδομάδα για ταινίες και τηλεόραση και μετά πήγαινα κι έκανα μακιγιάζ σε γυναίκες τα Σαββατοκύριακα. Ήταν απίστευτο», ανέφερε ο διάσημος ηθοποιός.

Εκείνη την εποχή, ο Ρένερ συμμετείχε στη θεατρική παραγωγή του κολεγίου Modesto Junior College «ο Μάγος του Οζ». Μετά από μία παράσταση στο πολυκατάστημα προσλήφθηκε και έμεινε 8 χρόνια. Ωστόσο αν και πήρε τη δουλειά για οικονομικούς λόγους προσέγγισε τα καθήκοντά του με μια πολύ βαθύτερη προοπτική, αναφέρει το People.

«Είχα μια διαφορετική αρχή για το τι είναι ομορφιά, έναν διαφορετικό συνδετικό ιστό από το κόκκινο κραγιόν ή οτιδήποτε άλλο είναι το μακιγιάζ. Θέλω να ξέρω τι έκανε μια γυναίκα να νιώθει όμορφη χωρίς αυτό και πώς μπορώ να εκφράσω την ομορφιά της μέσα της με αυτά τα εργαλεία».

Παράλληλα έδωσε στην οικοδέσποινα, Ντρου Μπάριμορ, συμβουλές για το πώς να εφαρμόζει στα χείλη της ένα κόκκινο κραγιόν. «Ένα μολύβι χειλιών, θα έβαζα γύρω γύρω στα χείλη σου για να έχει διάρκεια επειδή είναι πιο ματ και λιγότερο λιπαρό. Μάλλον δεν θα χρησιμοποιούσα κραγιόν αλλά ένα lip gloss για να δώσει λίγη λάμψη...χωρίς να χρειάζεται συνέχεια να το ανανεώνεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.