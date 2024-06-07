Will Smith: Ψάχνει την παγκόσμια συγχώρεση μετά το χαστούκι στα Όσκαρ

Στην πραγματικότητα, το χαστούκι ήταν αθόρυβο, αλλά το ωστικό κύμα του αντηχούσε σε όλο τον κόσμο. Από το επίκεντρο της σκηνής του Kodak Theater στις 27 Μαρτίου 2022, αυτός ο κυματισμός συνέχισε να δονείται, επισκιάζοντας την καριέρα του Γουίλ Σμιθ, του άλλοτε «Mr. Nice» του Χόλιγουντ και αγαπητού στο κοινό, ο οποίος μέσα σε 30 δευτερόλεπτα κατέστρεψε το καλλιτεχνικό του μέλλον.

Ο ηθοποιός σηκώθηκε από τη θέση του στην τελετή απονομής των Όσκαρ και χαστούκισε τον κωμικό Chris Rock, ο οποίος μόλις είχε κάνει ένα αστείο για την αλωπεκία από την οποία πάσχει η σύζυγός του, Jada Pinkett Smith. Ούτε το αγαλματίδιο που κέρδισε λίγα λεπτά αργότερα, για την ταινία «King Richard» ούτε τα μηνύματα μεταμέλειας στάθηκαν ικανά να κάνουν το κινηματογραφικό κοινό να ξεχάσει.

Σήμερα, 7 Ιουνίου 2024, βγαίνει στις αίθουσες η πρώτη ταινία του Σμιθ μετά το περιστατικό και ο ηθοποιός επέλεξε να παίξει εκ του ασφαλούς, επιστρατεύοντας τον φίλο του Μάρτιν Λόρενς και επιστρέφοντας στο πιο δημοφιλές franchise του, το «Bad Boys», με μια τέταρτη συνέχεια, το «Bad Boys: Ride or Die». Είναι ο κόσμος έτοιμος να συγχωρήσει τον ηθοποιό;

Μεταξύ ειρωνείας και αναγνώρισης του λάθους, το «Bad Boys: Ride or Die» τοποθετεί τους πρωταγωνιστές του στην ίδια δύσκολη θέση που βρίσκεται σήμερα ο ηθοποιός: να «καθαρίσουν» τα ονόματά τους, αφού ο αρχηγός τους, ο οποίος πέθανε στην προηγούμενη ταινία, κατηγορήθηκε ότι είναι διεφθαρμένος αστυνομικός που πληρώνεται από τα καρτέλ ναρκωτικών και, ως εκ τούτου, έχουν γίνει και οι ίδιοι ύποπτοι.

Ο Σμιθ άργησε πολύ να αντιδράσει και να μετανοήσει. Στην τρέλα που ακολούθησε στην τελετή των Όσκαρ, αφού χαστούκισε τον Ροκ, ο ηθοποιός επέστρεψε στη θέση του, δίπλα στη σύζυγό του. Αφού ανακοινώθηκε ως ο νικητής του Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού, εκφώνησε έναν λόγο στον οποίο είπε: «Η αγάπη σε ωθεί να κάνεις τρελά πράγματα». Ώρες αργότερα, ένα βίντεο έγινε «viral» στο οποίο ο ίδιος εμφανιζόταν να χορεύει στο πάρτι του «Vanity Fair» μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, το «Gettin' Jiggy Wit It». Αυτό ήταν και το… «τέλος» του.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ειδικοί πιστεύουν ότι το πρώτο Σαββατοκύριακο, το «Bad Boys: Ride or Die» θα έχει εισπράξεις μεταξύ 30 και 50 εκατ. δολαρίων σε 3.850 αίθουσες. Η Sony υπολογίζει το ελάχιστο ποσό στα 30 εκατ. δολάρια- άλλοι αναλυτές λένε ότι τα 45 εκατ. δολάρια είναι πιο πιθανά. Οποιοδήποτε εισπρακτικό αποτέλεσμα κοντά σε αυτό το ποσό θα επιβεβαιώσει ότι το κοινό συγχώρεσε τον Σμιθ.

«Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να αποδεχτώ το γεγονός ότι είμαι άνθρωπος και δεν είμαι τέλειος. Σε αυτή την αναζήτηση της τελειότητας είναι που χάνεις την αυτοεκτίμησή σου. Τα τελευταία χρόνια αναγκάστηκα να αποδεχτώ τα ελαττώματά μου και να μάθω να αγαπώ λίγο περισσότερο τον εαυτό μου ως ένα ατελές άτομο», είχε δηλώσει ο ίδιος σε συνέντευξή του.

