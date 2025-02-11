Chrissy Teigen: Την «έκραξαν» γιατί δημοσίευσε φωτογραφία να κάνει μπάνιο με τα παιδιά της

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η πρόσφατη φωτογραφία που δημοσίευσε η Chrissy Teigen στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Το διάσημο μοντέλο εμφανίζεται μέσα σε μια μπανιέρα γεμάτη νερό, κάνοντας μπάνιο μαζί με τα τρία από τα τέσσερα παιδιά της.

Η εικόνα αυτή δίχασε τους διαδικτυακούς της φίλους, με αρκετούς να σχολιάζουν πως ο γιος της, ο Μάιλς, είναι πλέον αρκετά μεγάλος για να μοιράζεται μια τέτοια στιγμή με τη μητέρα του. Κάποιοι θεώρησαν τη σκηνή αθώα και φυσιολογική, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κάτι το μεμπτό σε ένα οικογενειακό μπάνιο. Άλλοι, όμως, εξέφρασαν διαφορετική άποψη, υποστηρίζοντας πως ένα παιδί σε αυτή την ηλικία θα έπρεπε να κάνει μπάνιο μόνο του, χωρίς τη μητέρα του.

Τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση της Κρίσι Τέιγκεν στο Instagram ήταν δεκάδες, με αρκετούς να υπογραμμίζουν ότι μια τέτοια εικόνα μπορεί να θεωρηθεί ακατάλληλη ή αμήχανη, ενώ άλλοι έσπευσαν να την υπερασπιστούν, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή που δεν θα έπρεπε να παρερμηνεύεται.

Πηγή: skai.gr

