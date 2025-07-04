H Σοφία Βεργκάρα από τα… παλιά: «Ξέθαψε» φωτογραφίες για να μας αναστατώσει (φωτό)

Πίσω από τη λαμπερή εικόνα της Σοφία Βεργκάρα (Sofia Vergara) κρύβεται μια ζωή γεμάτη τραγωδίες, από εθισμούς και δολοφονίες στην οικογένειά της μέχρι την προσωπική της «μάχη» με τον καρκίνο. Η χαμογελαστή Κολομβιανή ηθοποιός έχει, τελικά, περισσότερη δύναμη από όση θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Και μην ξεχνάμε, πολλά προσόντα…

Η 52χρονη ηθοποιός «ανεβάζει» συχνά-πυκνά φωτογραφίες από τα… παλιά, οι οποίες η μία είναι καλύτερη από την άλλη. Οι θαυμαστές της κάνουν πάρτι στα social media και η ηθοποιός δεν τους χαλάει το χατίρι. Κόρη ενός αγρότη και μιας νοικοκυράς, η Βεργκάρα μεγάλωσε σε μια οικογένεια με πέντε αδέρφια, στην πόλη Μπαρανκίγια της Κολομβίας. Στα 17 της, ανακαλύφθηκε από έναν φωτογράφο στην παραλία της πατρίδας της, ο οποίος μεσολάβησε, ώστε να παίξει σε μια διαφήμιση της Pepsi. Το σποτ σημείωσε τεράστια επιτυχία σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική.

Το 2000 διαγνώστηκε με καρκίνο του θυρεοειδούς, μόλις σε ηλικία 28 ετών. «Δεν είχα πάρει ποτέ ναρκωτικά, ούτε κάπνιζα. Δεν έτρωγα καν κόκκινο κρέας. Ένιωθα απόλυτα υγιής και ξαφνικά μου είπαν ότι είχα καρκίνο. Τρομοκρατήθηκα. Αμέσως σκέφτηκα το παιδί μου», είχε πει η ίδια σε συνέντευξή της. Η επέμβαση και οι ακτινοβολίες της έσωσαν τη ζωή.

Το ταπεραμέντο της και η εντυπωσιακή της εμφάνιση την ανέδειξαν σε sex symbol, αλλά και πρότυπο ομορφιάς για πολλές γυναίκες που θαυμάζουν το ανεπιτήδευτο σεξαπίλ της και τη θηλυκότητα που αποπνέει. Μπορεί οι γυναίκες να θέλουν να της μοιάσουν, όμως εκείνη εξηγεί ότι έχει δυσκολευτεί με την εξωτερική της εμφάνιση. «Το στήθος μου είναι τεράστιο. Η αγορά ενός σουτιέν ήταν ένας εφιάλτης όλη μου τη ζωή. Όταν μετακόμισα στο Λος Άντζελες βρήκα μαγαζιά που πουλούσαν εσώρουχα για κοπέλες που κάνουν στριπτίζ. Πιστέψτε με, θα ήθελα να έχω ψεύτικο στήθος. Δεν είναι καθόλου διασκεδαστικό», έχει αποκαλύψει η Σοφία Βεργκάρα.

Πρόσφατα, η ηθοποιός βρέθηκε στην Ισπανία για να γιορτάσει το γεγονός ότι η εταιρεία της επεκτάθηκε στην Ευρώπη, την οποία ίδρυσε το 2023. Στο πλευρό της ήταν και η ανιψιά της, Κλαούντια Βεργκάρα, μια ανερχόμενη influencer με ισχυρή παρουσία στο Instagram. Οι κοινές τους φωτογραφίες έγιναν «viral», με τους θαυμαστές να τις χαρακτηρίζουν «σαν δίδυμες».

