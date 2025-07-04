Αμάλ Κλούνεϊ: Αν σας φωνάξει σπίτι της προετοιμαστείτε... - Κρύβει τα κινητά των καλεσμένων της

Η Αμάλ Κλούνεϊ (Amal Clooney) θα κάνει τα πάντα για να διατηρήσει την ιδιωτικότητα της οικογένειάς της. Η 47χρονη ακτιβίστρια μίλησε πρόσφατα στο «Glamour» για τη συνεργασία με τον σύζυγό της, Τζορτζ Κλούνεϊ (George Clooney), την οικογενειακή της ζωή και τη θέσπιση ορίων σε μια συζήτηση με τη Charlotte Tilbury. Η Αμάλ, η οποία μοιράζεται τα 8χρονα δίδυμα Ella και Alexander με τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό, αποκάλυψε ότι όταν οι καλεσμένοι επισκέπτονται το σπίτι της, παίρνει μακριά τα τηλέφωνά τους για να δημιουργήσει έναν ασφαλή χώρο για ιδιωτικές στιγμές.

«Η δημιουργία ιδιωτικών στιγμών και χώρων γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Αλλά αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο διασκεδάζουμε πολύ στο σπίτι», ανέφερε η Αμάλ Κλούνεϊ. «Έχω πλέον ένα καλάθι, το οποίο χρησιμοποιώ για να παίρνω τα τηλέφωνα όλων μακριά!».

Σε άλλο σημείο, η σύζυγος του Τζορτζ Κλούνεϊ δήλωσε: «Είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η ισορροπία, να έχεις χρόνο με την οικογένεια και με τους φίλους σου, όπου οι άνθρωποι νιώθουν ότι μπορείς να έχεις μια ασφαλή και ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων», πρόσθεσε. «Και θα έλεγα ότι το να γίνεις γονιός σημαίνει ότι προβληματίζεσαι περισσότερο από κάποιες από τις παρεμβάσεις. Οπότε κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να ελαχιστοποιήσουμε τις όποιες επιπτώσεις στα παιδιά μας».

Παρά το γεγονός ότι η οικογενειακή τους ζωή παραμένει ως επί το πλείστον ιδιωτική, ο ηθοποιός είναι ξετρελαμένος με τα παιδιά του. «Θέλουν να δουν την Taylor Swift», είπε ο ηθοποιός στο «E! News». «Ο Ρόμπερτ ΝτεΝίρο θα είναι στο σπίτι και θα λένε «Ποιος είναι αυτός;». Δεν τους ενδιαφέρει». Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι, παρά την έλλειψη γνώσης των κινηματογραφικών θρύλων, τόσο η Ella όσο και ο Alexander είναι μεγάλοι θαυμαστές του «Wicked». «Ανυπομονούν για το δεύτερο μέρος», είπε χαμογελώντας ο Τζορτζ Κλούνεϊ.

