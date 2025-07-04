Ντονατέλα Βερσάτσε: Κέιτ Μος και Κλόντια Σίφερ αποχαιρετούν τη «βασίλισσα» της ιταλικής μόδας - Arrivederci, Donatella…

Η Ντονατέλα Βερσάτσε αποχωρεί από τη θητεία της ως δημιουργική διευθύντρια του ομώνυμου οίκου, παρουσιάζοντας μια τελευταία καμπάνια. «Να είσαι ο εαυτός σου, να πιστεύεις στον εαυτό σου και να σπάσεις τους κανόνες», αναφέρει η «βασίλισσα» της ιταλικής μόδας ως αποχαιρετιστήριο μήνυμα, επιστρατεύοντας ένα σωρό φίλους και τις τολμηρές μούσες… Versace, παλιές και νέες, για να πρωταγωνιστήσουν στην καμπάνια.

Οι Κέιτ Μος, Κλόντια Σίφερ, Κρίστεν ΜακΜέναμι, Άμπερ Βαλέτα και Νατάσα Πόλι είναι μερικά από τα διάσημα μοντέλα που αποτίνουν φόρο τιμής στην Ντονατέλα Βερσάτσε, η οποία ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η ενέργεια σε αυτή την εκστρατεία ήταν εξαιρετική. Όλα αφορούσαν τη φιλία, την αφοσίωση και την αγάπη». Σε άλλο σημείο η ίδια σημειώνει ότι αυτές οι εικόνες δημιουργήθηκαν για να γιορτάσουν την ψυχή της γυναίκας Versace. Τη δύναμή της, το πνεύμα της, τη στάση της και την καρδιά της…

Η Ιταλίδα fashionista παραιτήθηκε από τη θέση της δημιουργικής διευθύντριας τον Μάρτιο, μια θέση που κατείχε από τον θάνατο του αδελφού της Gianni το 1997 και αντικαταστάθηκε από τον Dario Vitale, επτά χρόνια μετά την εξαγορά της Versace από την Capri Holdings.

Η Ντονατέλα, μικρότερη αδερφή του ιδρυτή Gianni Versace και η γυναίκα που ανέλαβε να διασφαλίσει την εταιρεία μετά τη δολοφονία του το 1997, είχε μια εξαιρετική θητεία. Από αξέχαστες στιγμές στο κόκκινο χαλί, όπως το εμβληματικό φόρεμα με το jungle-print της Τζένιφερ Λόπεζ στα Grammys του 2000, μέχρι τη συνεργασία με σταρ και την ανανέωση του brand μέσω λαμπερών συλλογών, η επιρροή της ήταν αναμφισβήτητη. Η αποχώρησή της σηματοδοτεί μια καμπή για τον οίκο Versace, τον οποίο ο αδελφός της «έχτισε» και εκείνη διατήρησε ζωντανό. Καθώς κάνει ένα βήμα πίσω, ο κόσμος της μόδας θα παρακολουθεί στενά το επόμενο κεφάλαιο τόσο για τον οίκο, όσο και για την ίδια.

Πηγή: skai.gr

