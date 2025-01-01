Η Ursula Corbero, η γνωστή «Τόκιο» από το «La Casa de Papel», αποχαιρέτησε το 2024 με μια ιδιαίτερα «καυτή» ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η 35χρονη Ισπανίδα ηθοποιός δημοσίευσε μια φωτογραφία της μέσα από ένα καμαρίνι όπου ποζάρει τόπλες, φορώντας μόνο ένα μαύρο καλσόν μπροστά από έναν καθρέφτη και καλύπτοντας το στήθος με τα χέρια της.

Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους θαυμαστές της ένα άλμπουμ φωτογραφιών από όσα έκανε το 2024, μεταξύ των οποίων, τα ταξίδια της, τις βουτιές της στη θάλασσα κ. ά. «Βαθιά μέσα μου σ’ αγάπησα 2024», έγραψε στην ανάρτησή της, φέροντας… καλοκαιρινές θερμοκρασίες μέσα στον χειμώνα.

Η Ισπανίδα ηθοποιός γεννήθηκε στη Βαρκελώνη και μεγάλωσε στο χωριό Sant Pere de Vilamajor. Από νεαρή ηλικία, η ίδια ήξερε ότι ήθελε να γίνει ηθοποιός και πήρε μέρος σε αρκετές διαφημίσεις. Εκτός από το «La Casa de Papel» έχει πρωταγωνιστήσει και σε άλλες τηλεοπτικές σειρές.

Αν και οι γονείς δεν είχαν καμία σχέση με το θέαμα, όταν σε ηλικία 5 ετών η μικρότερη κόρη τους τούς ενημέρωσε ότι θέλει να γίνει ηθοποιός, δεν την κοίταξαν περίεργα, δεν την αγνόησαν, ούτε γέλασαν με τις παιδιάστικες ονειροφαντασίες της. Έκατσαν όλοι μαζί γύρω από ένα τραπέζι και κατέστρωσαν ένα σχέδιο με όσα έπρεπε να γίνουν, ώστε η Ούρσουλα να διαβεί τις πύλες του θεάματος. Και τα κατάφερε…

