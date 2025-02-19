Η Winnie Harlow είπε το μεγάλο «ναι» στον σύντροφό της και παίκτη του NBA, Kyle Kuzma. Το μοντέλο και ο μπασκετμπολίστας αρραβωνιάστηκαν το Σαββατοκύριακο, μετά από πέντε χρόνια σχέσης.

Το μοντέλο έκανε γνωστή την ευχάριστη είδηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευσε στιγμιότυπα από την πρόταση γάμου που της έκανε ο αγαπημένος της, ενώ έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους το μονόπετρο-«κοτρόνα» που της χάρισε.

Ο 29χρονος μπασκετμπολίστας της έκανε πρόταση γάμου με ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι 8,5 καρατίων σε οβάλ κοπή, κατά τη διάρκεια μιας απόδρασης που έκαναν στο Turks and Caicos.

Ο Kyle Kuzma δεν επέλεξε τυχαία αυτό το μέρος, αφού εκεί έκαναν τις πρώτες τους κοινές διακοπές σαν ζευγάρι. Ο μπασκετμπολίστας ναύλωσε ένα ιδιωτικό τζετ, το οποίο στόλισε με κόκκινα τριαντάφυλλα και μπαλόνια και εκεί της ζήτησε να γίνει η γυναίκα του.

Η Winnie Harlow δημοσίευσε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ενώ στην ανάρτησή της έγραψε: «Μέχρι την αιωνιότητα».

Το ζευγάρι, σε συνέντευξή του στο περιοδικό Vogue μοιράστηκε λεπτομέρειες της πρότασης. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, ο Κούζμα διάβασε ένα ποίημα που είχε γράψει για το διάσημο μοντέλο.

«Για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου σκέφτηκα, ''Αυτό θα ήταν τόσο ρομαντικό αν ήταν πρόταση γάμου''», εξομολογήθηκε στο περιοδικό. «Αλλά δεν ήθελα να χαλάσω την έκπληξη, οπότε απλώς το άφησα να περάσει», συμπλήρωσε η Χάρλοου.

Η έκπληξη, όμως, δεν άργησε να έρθει. Στο τέλος του ποιήματος, ο Κούζμα τη ρώτησε αν θα τον παντρευτεί. «Ήθελα να δημιουργήσω κάτι που να την αντιπροσωπεύει απόλυτα, κάτι κομψό, διαχρονικό και απλό», δήλωσε ο αθλητής στη «Vogue».

Αφού προσγειώθηκαν στο νησί, η διάσημη καλλονή τηλεφώνησε στην οικογένειά της για να τους ανακοινώσει τα ευχάριστα, αλλά η αδερφή της δεν απάντησε και η μητέρα της, της έκλεισε το τηλέφωνο. Όταν έφτασαν στη βίλα που θα διέμεναν, ανακάλυψε ότι οι οικογένειές τους ήταν ήδη εκεί για να μοιραστούν την χαρά τους. Ακολούθησε ένα δείπνο στην παραλία το οποίο ολοκληρώθηκε με ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.