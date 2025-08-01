Άντονι Χόπκινς: Έγινε ξανά Χάνιμπαλ Λέκτερ και κοροϊδεύει την Κιμ Καρντάσιαν για το νέο της προϊόν (video)

Ο Άντονι Χόπκινς (Anthony Hopkins) αναβίωσε τον εμβληματικό χαρακτήρα του Χάνιμπαλ Λέκτερ για να κοροϊδέψει το νέο προϊόν της Κιμ Καρντάσιαν. Πρόκειται για ένα κάλυμμα κεφαλής που ονομάζεται «Ultimate Face» και διαφημίζεται στο Instagram της μάρκας.

«Η πρώτη μας καινοτομία για το πρόσωπο, κατασκευασμένη με το χαρακτηριστικό μας ύφασμα που διαμορφώνει το σώμα και εμπλουτισμένη με νήματα κολλαγόνου για εξαιρετικά απαλή στήριξη του σαγονιού», αναφέρεται στην περιγραφή του συγκεκριμένου προϊόντος.

Το προϊόν προκάλεσε υστερία στους θαυμαστές της τηλεπερσόνας, καθώς το συνέκριναν με τη μάσκα που φορούσε ο Χόπκινς στην ταινία «Η σιωπή των αμνών» του 1991. Ο Χόπκινς, ο οποίος κέρδισε Όσκαρ για την ερμηνεία του στη συγκεκριμένη ταινία, φόρεσε μια μετεγχειρητική μάσκα και αστειεύτηκε: «Γεια σου Κιμ, νιώθω ήδη 10 χρόνια νεότερος. Αντίο».

Ο αγαπημένος ηθοποιός έγραψε με χιούμορ στην ανάρτησή του: «Ευχαριστώ, Κιμ. Μην φοβάσαι να έρθεις για δείπνο». Το βίντεο έκανε «θραύση» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να είναι, όπως πάντα, απολαυστικοί. «Ο Άντονι Χόπκινς στο Instagram είναι το καλύτερο δώρο της ζωής μου», έγραψε ένας χρήστης. Άλλοι δήλωσαν ότι ήταν «η καλύτερη δημοσιότητα» που θα μπορούσε να ελπίζει η Καρντάσιαν.

Το «Ultimate Face» δείχνει μια γυναίκα που φοράει μια στενή κουκούλα από ύφασμα, στο χρώμα του δέρματος. Ωστόσο, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ήταν δύσπιστοι και άρχισαν να «κράζουν» τη διάσημη τηλεπερσόνα: «Είναι Πρωταπριλιά;» και «Τι στο καλό είναι αυτό;». Ένας άλλος χρήστης πρόσθεσε: «Μόλις κυκλοφόρησε η νέα μάσκα Χάνιμπαλ Λέκτερ».

Πηγή: skai.gr

