Γκαλ Γκαντότ: Ο θρόμβος στο κεφάλι και η εγκυμοσύνη - «Έτσι νιώθεις πριν πεθάνεις;»

Για τη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, μίλησε η Γκαλ Γκαντότ, επισημαίνοντας ότι επρόκειτο για μια σκληρή δοκιμασία. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Δεκέμβριο, η 40χρονη ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι είχε εντοπιστεί θρόμβος στον εγκέφαλό της, ενώ ήταν έγκυος στο τέταρτο παιδί της.

«Το να στέκομαι εδώ απόψε, σε μια αίθουσα γεμάτη θεραπευτές, οραματιστές και καθημερινούς ήρωες, μοιάζει με θαύμα. Και με πολλούς τρόπους, πραγματικά είναι. Τον περασμένο χρόνο, η ζωή μου πήρε μια απροσδόκητη τροπή.

Ήμουν οκτώ μηνών έγκυος όταν άρχισα να νιώθω έναν πονοκέφαλο από αυτούς που κάνουν τον κόσμο να σταματά. Για τρεις εβδομάδες προσπάθησα να το αντέξω, γιατί αυτό κάνουμε. Μέχρι που μια μέρα, η μητέρα μου τηλεφώνησε από το Ισραήλ και είπε: “Εντάξει, Γκαλ, αρκετά. Σήμερα θα πας να κάνεις μαγνητική“», ανέφερε η διάσημη ηθοποιός κατά τη βράβευσή της με το «Hollywood Icon Award» από το Women’s Guild Cedars-Sinai, ως αναγνώριση για το έργο της στην ευαισθητοποίηση γύρω από την υγεία των γυναικών.

«Εκείνη τη μέρα είχε καταιγίδα στο Λος Άντζελες, αλλά παρά το χάος, πήγαμε για την εξέταση. Πριν καν επιστρέψουμε στο σπίτι, το τηλέφωνό μου χτύπησε. Και ο γιατρός μου είπε: “Πρέπει να έρθεις στο νοσοκομείο αμέσως. Είναι σοβαρό. Έχεις έναν τεράστιο θρόμβο στον εγκέφαλο. Και από εκείνη τη στιγμή, το μόνο που σκεφτόμουν ήταν: “Θα πεθάνω; Έτσι νιώθει κανείς πριν πεθάνει;”. Και ο σύζυγός μου, ευλογημένος να ’ναι, οδηγούσε σαν να βρισκόταν στο «Fast and Furious» και πήγαμε κατευθείαν στο νοσοκομείο.

Όταν φτάσαμε, η γιατρός είπε: “Πρέπει να βγάλουμε το μωρό”. Και μέσα, νομίζω, σε τρεις ώρες, ο Όρι -το φως μου, αυτό σημαίνει στα εβραϊκά, το φως μου- ήρθε στη ζωή, γεννήθηκε. Και το επόμενο πρωί, ενώ ο άντρας μου κρατούσε το νεογέννητο μωρό μας, οι γιατροί έκαναν τη διαδικασία που μου έσωσε τη ζωή. Και όταν ξύπνησα, συνειδητοποίησα ότι μου είχαν δοθεί δύο δώρα. Ένα στην αγκαλιά μου – ο Όρι. Και ένα στην καρδιά μου- μια δεύτερη ευκαιρία», πρόσθεσε η ίδια με συγκίνηση.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι το νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε, ιδρύθηκε από Εβραίους σε μια εποχή που υφίσταντο διακρίσεις: «Έμαθα ότι το συγκεκριμένο νοσοκομείο ιδρύθηκε το 1918 από μέλη της εβραϊκής κοινότητας του Λος Άντζελες, σε μια εποχή που οι Εβραίοι ασθενείς και οι Εβραίοι γιατροί αντιμετώπιζαν διακρίσεις και συχνά τους αρνούνταν ισότιμη ιατρική φροντίδα. Αυτό το νοσοκομείο γεννήθηκε από ανθεκτικότητα, από ενότητα και από την πίστη ότι κάθε άνθρωπος αξίζει αξιοπρέπεια, ασφάλεια και θεραπεία», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ιστορία πίσω από το συγκεκριμένο νοσοκομείο -επισημαίνει- της θυμίζει ότι το φως και η συμπόνια μπορούν να νικήσουν…

Πηγή: skai.gr

