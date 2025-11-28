Ρόμπι Γουίλιαμς: Περήφανος για το ντεμπούτο της κόρης του στην υποκριτική

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς μίλησε με υπερηφάνεια για την κόρη του Τέντι που κάνει το ντεμπούτο της στην υποκριτική στη χριστουγεννιάτικη ταινία «Tinsel Town». Ο Άγγλος τραγουδιστής και η σύζυγός του, Άιντα Φιλντ, συνόδευσαν την 13χρονη κόρη τους στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της ταινίας χθες στο Λονδίνο.
Robbie Williams and Ayda Field's rarely-seen daughter Teddy, 13, makes her acting debut alongside Hollywood A-listers as she is supported by her parents at Tinsel Town premiere https://t.co/oZruLxvYNT— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 27, 2025
Η Τέντι Γουίλιαμς πρωταγωνιστεί μαζί με τους ηθοποιούς Ρέμπελ Γουίλσον, Κίφερ Σάδερλαντ και Κάθριν Ράιαν στην εορταστική ταινία σε σκηνοθεσία του Κρις Φόγκιν, η οποία θα είναι διαθέσιμη για streaming στο Sky Cinema από τις 5 Δεκεμβρίου.
@hellosky One talented family 💖 See Teddy Williams in #TinselTown this Christmas 🎄#TeddyWilliams #RobbieWilliams #AydaFieldWilliams #ChristmasMovie ♬ Glow - nimino
Μιλώντας στην πρεμιέρα της ταινίας, ο τραγουδιστής, πρώην μέλος των Take That είπε: «Θέλω απλώς οι άνθρωποι να βλέπουν αυτό που βλέπω σε αυτήν κάθε μέρα, δηλαδή πόσο ευγενική και πόσο συμπονετική και γεμάτη κατανόηση είναι. Είμαι πολύ περήφανος για αυτήν».
Ο Sky κοινοποίησε βίντεο της οικογένειας κατά την άφιξή της στο κόκκινο χαλί στο TikTok. «Μια ταλαντούχα οικογένεια. Δείτε την Τέντι Γουίλιαμς στο #TinselTown αυτά τα Χριστούγεννα», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης.
