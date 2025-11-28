Κιμ Καρντάσιαν: Εκφράζει την απογοήτευσή της για το μεγάλωμα των παιδιών με τον Κάνιε Γουέστ

Η Κιμ Καρντάσιαν εξέφρασε την απογοήτευσή της για τη συν-ανατροφή των παιδιών της με τον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ, στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς «The Kardashians». Η 45χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών εξέφρασε την αγωνία της για τις συγκρούσεις με τον 48χρονο πρώην σύζυγό της, κατά τη διάρκεια μιας βόλτας με το αυτοκίνητο με τον Scott Disick, τον πατέρα του παιδιού της αδελφής της, Kourtney Kardashian.

Η δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας παραδέχτηκε ότι μερικές φορές νιώθει ότι «σπάει» από τη δύσκολη σχέση με τον πρώην σύζυγό της, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 2014 μέχρι την αίτηση διαζυγίου τον Φεβρουάριο του 2021.

Kim Kardashian feels like ‘snapping’ over her ‘hard’ co-parenting dynamic with ex Kanye West https://t.co/xtX2GuHbuk pic.twitter.com/SbMJCDiNE5 — Page Six (@PageSix) November 27, 2025

«Λυπάμαι για όλα όσα περνάς. Φαίνεται πολύ αγχωτικό», παραδέχτηκε ο Scott στη σκηνή. Η Κιμ Καρντάσιαν είπε ότι την «εκνευρίζει» όταν ο ράπερ από το Σικάγο αμφισβητεί τον «χαρακτήρα της ως μητέρα». «Μερικές φορές νιώθω ότι θέλω να ξεσπάσω, αλλά δεν μπορώ. Απλά δεν μπορώ», παραπονέθηκε η ιδρύτρια της SKIMS.

Η Κιμ επέμεινε ότι προσπάθησε να δημιουργήσει μια υγιή σχέση μεταξύ του σχεδιαστή Yeezy και των παιδιών τους: North, 12 ετών, Saint, 9 ετών, Chicago, 7 ετών, και Psalm, 6 ετών.

Όταν ένας παραγωγός -εκτός κάμερας- τόνισε ότι ο «πρώην της Κιμ είναι πολύ φωνακλάς», εκείνη απάντησε: «Απλά δεν μπορώ να εμπλακώ. Νομίζω ότι είναι για το καλύτερο. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι τα παιδιά μας». Το 2022, η πολυτάλαντη καλλιτέχνιδα ξέσπασε σε δάκρυα καθώς συζητούσε για την ανατροφή των παιδιών της μαζί με τον Κάνιε. Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της σε podcast, εξήγησε ότι έχει προσπαθήσει να προστατεύσει τα παιδιά της από όλες τις δημόσιες εκρήξεις του πρώην συζύγου της. Ωστόσο, είπε ότι αν την ρωτήσουν για αυτό στο μέλλον, θα είναι «έτοιμη» να απαντήσει.

Η ηθοποιός του «All’s Fair» συγκινήθηκε καθώς μιλούσε για το δημόσιο διαζύγιό τους και συνέκρινε την παιδική ηλικία των παιδιών της με τη δική της, κατά τη διάρκεια της οποίας ανατράφηκε από τον αείμνηστο δικηγόρο Robert Kardashian. «Είχα τον καλύτερο μπαμπά. Δεν θέλω να συγκινηθώ. Είναι δύσκολο. Η συν-ανατροφή είναι πολύ δύσκολη», είπε με δάκρυα στα μάτια.

Η Κιμ και ο Κάνιε παντρεύτηκαν στην Ιταλία το 2014, λιγότερο από έναν χρόνο μετά τη γέννηση της North. Η σταρ υπέβαλε αίτηση διαζυγίου τον Φεβρουάριο του 2021 και το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε τον επόμενο χρόνο.

Πηγή: skai.gr

