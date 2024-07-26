Selena Gomez: Οι μάγοι του Γουέβερλι επιστρέφουν και το νέο καστ της εύχεται χρόνια πολλά

Η Selena Gomez είχε γενέθλια και ο τηλεοπτικός της αδερφός Justin Russo, της ευχήθηκε χρόνια πολλά μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok. Της τραγούδησε το «Happy Birthday» όχι μόνος του, αλλά με το νέο καστ της σειράς, που όλοι αγαπήσαμε, «Wizards of Waverly Place», και η αλήθεια είναι ότι δεν κρύβουμε τον ενθουσιασμό μας.

Πιο συγκεκριμένα το ποστ έγραφε: «Χρόνια πολλά Selena, από την Russo οικογένειά σου και όλο το καστ! Ο μικρότερος αδερφός σου Max είναι σε ένα σημαντικό ταξίδι, αλλιώς θα ήταν και αυτός εδώ! Παρακαλώ ακούστε τις αρμονίες», συμπληρώνοντάς με #HappyBirthday, #Russos, #WizardsBeyondWaverlyPlace.

Αν δεν το ξέρετε ήδη η σειρά κάνει δυναμικό comeback! Η Gomez και ο Henrie θα οι βασικοί πρωταγωνιστές της αναβίωσης του Wizards of Waverly Place. Θα τους ξανά δούμε ως Alex και Justin Russo, αντίστοιχα και η νοσταλγία μας θα χτυπήσει κόκκινο. Η σειρά ξεκινά μετά από ένα μυστηριώδες περιστατικό στο WizTech, όπου ο ενήλικος πια Justin Russo έχει αφήσει πίσω του τις μαγικές του δυνάμεις, επιλέγοντας μια κανονική, ανθρώπινη ζωή με τη γυναίκα του και τους δύο γιους του. Αλλά θα εκπλαγεί όταν ένας ισχυρός νεαρός μάγος που χρειάζεται εκπαίδευση εμφανίζεται στην πόρτα του... και ο Justin πρέπει να επιστρέψει στο παρελθόν του για να εξασφαλίσει το μέλλον του Κόσμου των Μάγων.

Σε μια νέα συνέντευξη, ο Henrie μοιράστηκε λεπτομέρειες για τη συνεργασία με τη Gomez μετά από 10 χρόνια από τότε που ολοκληρώθηκε η αρχική σειρά με μια τηλεταινία του Disney Channel. «Ήταν καταπληκτικά. Δεν θέλαμε να τελειώσει. Ήταν υπέροχα«, είπε ο Henrie στο Us Weekly σε μια συνέντευξη. «Είναι τόσο καλή. Έχει τόσο γρήγορο πνεύμα που έχει γίνει ακόμα πιο δυνατό».

Η Selena Gomez δεν είναι σίγουρη για το αν θα κάνει ξανά περιοδεία και ο Henrie συμπληρώνει: «Έχουμε μερικές σκηνές που νομίζω θα συγκινήσουν τον αυθεντικό θαυμαστή της αρχικής σειράς, και είναι πραγματικά συγκινητικές, και πήγαν πολύ καλά. Είμαι ενθουσιασμένος να τις δείτε».

Ο πατέρας των παιδιών Russo, ο Jerry Russo, που υποδύεται ο David DeLuise, θα επαναλάβει επίσης τον ρόλο του στη σειρά-σίκουελ. «Ήταν μια χαρά», είπε ο Henrie. «Και ελπίζουμε να τους έχουμε όλους πίσω κατά τη διάρκεια της σειράς, και αν εξαρτάται από εμένα, όσο το δυνατόν πιο συχνά γιατί είναι απλά μια υπέροχη προσθήκη».

Ο Henrie ανέφερε επίσης ότι οι θαυμαστές θα πρέπει να παρακολουθήσουν τη σειρά για να μάθουν πώς ο χαρακτήρας του έχασε τις δυνάμεις του καθώς αυτό «μπορεί ή δεν μπορεί να ήταν παρά τη θέλησή του». Επιπλέον, είπε ότι «το νέο καστ είναι πραγματικά, πραγματικά ταλαντούχο», σημειώνοντας ότι ο στόχος του είναι «να αναδημιουργήσει την καρδιά της αρχικής σειράς ώστε ο καθένας να μπορεί να την παρακολουθήσει και να πει, ‘Αυτό είναι Wizards. Αυτό αισθάνεται σαν τα θέματα, τις αξίες, τον κόσμο, την κωμωδία. Αυτό είναι Wizards».

Ο Todd J. Greenwald είναι ο δημιουργός του Wizards of Waverly Place, το οποίο διήρκησε τέσσερις σεζόν στο Disney Channel τον Οκτωβρίου 2007 μέχρι και τον Ιανουαρίου 2012. Η σειρά ήταν γύρω από την Alex Russo της Gomez, μια έφηβη μάγισσα που έκανε εκπαίδευση μαζί με τα αδέλφια της Justin και Max, που όλοι έχουν μαγικές ικανότητες.

