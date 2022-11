Γιατί η Cara Delevingne «δώρισε» έναν... οργασμό στην επιστήμη — Kαι πώς τα κατάφερε

Το… οργασμικό επεισόδιο του ντοκιμαντέρ «Planet Sex With Cara Delevingne» είναι αφιερωμένο στη διερεύνηση του «χάσματος κορύφωσης των φύλων»

Το σούπερ μόντελ και ηθοποιός Cara Delevingne δώρισε έναν… οργασμό στην επιστήμη στο ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων του BBC «Planet Sex With Cara Delevingne»! Η Delevingne έδωσε τον «οργασμό της» ενώ βρισκόταν σε νοσοκομείο στη Γερμανία, ανέφερε το σάιτ Indy100.



Το μοντέλο έδωσε σε ερευνητές δείγμα του αίματός της πριν και μετά την επίτευξη της κορύφωσης, ώστε να μπορέσουν να μελετήσουν τις επιδράσεις της στη χημεία του σώματός της.



Το «Planet Sex With Cara Delevingne» εμβαθύνει στους διάφορους τρόπους με τους οποίους ασκείται η σεξουαλικότητα σε όλο τον κόσμο.



Το… οργασμικό επεισόδιο είναι αφιερωμένο στη διερεύνηση του «χάσματος κορύφωσης των φύλων», που καταδεικνύει ότι είναι πιο εύκολο για τους άνδρες να φθάσουν σε οργασμό, ενώ είναι πιο δύσκολο για τις γυναίκες, εξήγησε η 30χρονη σταρ του «Only Murders in the Building».



«Είμαι εδώ για να έχω έναν οργασμό και να τον δωρίσω στην επιστήμη. Νομίζω ότι η γυναικεία σεξουαλική επιθυμία έχει σίγουρα καταπιεστεί», είπε ακόμα η ηθοποιός του «Suicide Squad». «Γνωρίζω από τη δική μου ερωτική ζωή πόσο σεξουαλικές μπορεί να είναι οι γυναίκες, οπότε θα πίστευες ότι στον 21ο αιώνα οι άνδρες και οι γυναίκες πρέπει να έχουν εξίσου ικανοποιητική σεξουαλική ζωή, σωστά;»



Νωρίτερα στη σειρά, η Delevingne - η οποία προσδιορίζεται ως πανσεξουαλική - παρακολούθησε ένα σεμινάριο αυνανισμού.



«Όταν πρόκειται για τον οργασμό, υπάρχει ένα σαφές χάσμα μεταξύ των φύλων. Οι επιστήμονες λένε ότι το 95% των στρέιτ ανδρών έχουν οργασμό κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, αλλά μόνο το 65% των στρέιτ γυναικών», αποκάλυψε η Delevingne.



«Για να είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι (το 65%) ακούγεται πολύ υψηλό. Οι περισσότερες από τις στρέιτ φίλες μου λένε ότι είναι μάλλον περισσότερο σαν 15 ή 20%. Οι λεσβίες και οι queer γυναίκες σίγουρα φαίνεται να τα πηγαίνουν καλύτερα», πρόσθεσε η Delevingne.



Το «Planet Sex With Cara Delevingne» θα κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου, στο βρετανικό BBC Three. Ένας εκπρόσωπος του Hulu είπε στη NY Post ότι η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα κάποια στιγμή τον επόμενο χρόνο.





Πηγή: skai.gr

