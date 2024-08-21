Jennifer Lopez: Κατέβασε τα posts του γάμου με τον Affleck, αλλά κράτησε κάποια. Δείτε ποια

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά σε συνέχεια όσων ακούγονταν τους τελευταίους μήνες για τον γάμο τους η Jennifer Lopez κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Ben Affleck και μάλιστα την ημέρα που θα είχαν τη δεύτερη επέτειο του γάμου τους.

Σε αυτήν την αίτηση αναφέρει ως ημερομηνία χωρισμού την 26η Απριλίου. Και παράλληλα με την επισημοποίηση του τέλους του γάμου τους προχώρησε και σε εκκαθάριση του instagram της από τα posts και τις κοινές τους φωτογραφίες.

