Μπορεί η αποχώρηση του Γιώργου Παπαδάκη από το «Καλημέρα Ελλάδα» να σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής, όμως ο γνωστός δημοσιογράφος δείχνει να απολαμβάνει κάθε στιγμή των τελευταίων του εμφανίσεων — ακόμα και όταν οι ερωτήσεις γίνονται… λίγο άβολες.

«Είμαι ο Γιώργος και είμαι καλά», απάντησε σε σχετική ερώτηση των δημοσιογράφων ο Γιώργος Παπαδάκης ανοίγοντας τη συζήτηση για την αποχώρηση του από τη δημοφιλή εκπομπή. «Με ενδιαφέρει αν εσείς είστε συγκινημένοι που φεύγω», συμπλήρωσε ο γνωστός δημοσιογράφος.

Ως προς τα επόμενά του βήματα ο Γιώργος Παπαδάκης δέχτηκε μία άβολη ερώτηση, αφού αποκάλυψε ότι θα κάνει μία εκπομπή με περισσότερες από 17 συνεντεύξεις και ότι θα συμμετέχει στην υλοποίηση τηλεοπτικού περιεχομένου όντας πίσω από τις κάμερες.

«Σας αρέσει το από πίσω», τον ρώτησε δημοσιογράφος. «Μην το λες έτσι είναι παρεξηγήσιμο!», της απάντησε ο Γιώργος Παπαδάκης με χιουμοριστική διάθεση.

