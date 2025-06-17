Χριστίνα Μπόμπα: Γιατί... μελάνιασε;

Εξηγούμαι για να μην παρεξηγούμαι» ήταν το mood της Χριστίνας Μπόμπα που φαίνεται ότι δέχτηκε πολλά μηνύματα μετά από αυτό το story που ανέβασε με τις κόρες της για το πώς πέρασε την Κυριακή της.

Φαίνεται ότι πολλοί παρατήρησαν μια μεγάλη μελανιά πίσω από το γονάτό της και τη ρώτησαν στέλνοντας μηνύματα.

