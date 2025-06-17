Στούντιο του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», σήμερα, Τρίτη 17 Ιουνίου στις 14.45, είναι η Κύθνος. Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής βγαίνουν ζωντανά από το μικρό κυκλαδονήσι που μας γοητεύει με τις κρυμμένες ομορφιές του. Γραφικά χωριά, πλακόστρωτα καλντερίμια, δεκάδες παραλίες, σπήλαια και αμέτρητα ξωκλήσια συνθέτουν ένα μαγευτικό σκηνικό που μας καλεί να το γνωρίσουμε καλύτερα.

Όμορφοι άνθρωποι και ωραίες ιστορίες μπερδεύονται γλυκά με την παραδοσιακή μουσική των πανηγυριών, στους ρυθμούς που παίζουν ντόπιοι οργανοπαίκτες. Η ανεξερεύνητη μέχρι πριν από λίγα χρόνια Κύθνος, εμπνέει καλλιτέχνες.

Λουτρά Κύθνου. Ένα λιμάνι καθαρό, φιλόξενο με μια μαρίνα που έχει βραβευτεί από παγκόσμια εφαρμογή για τις υπηρεσίες της. Πίσω από την επιτυχία, υπάρχει η Ελένη που δεν έχει αφήσει ποτέ τον τόπο της και ο Σταύρος, εγκατεστημένος στο νησί πολλά χρόνια, που έχουν αναλάβει τη διαχείρισή της.

Από το περασμένο φθινόπωρο η Κύθνος είναι χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά. Η έλλειψη αυτή έχει επιβαρύνει σε χρόνο και χρήμα τους κατοίκους του νησιού αλλά και τους επιχειρηματίες του τουρισμού, οι οποίοι διαμαρτύρονται. Αλλά και οι τοπικές ακαδημίες ποδοσφαίρου έχασαν τις αναμετρήσεις φέτος εξαιτίας της αδυναμίας σύνδεσης με τα άλλα νησιά.

Η Κύθνος έχει 250 παιδιά – παρόλα αυτά υπάρχουν ελλείψεις σε γιατρούς και κυρίως σε παιδίατρο. Οι γονείς αναγκάζονται να ταξιδεύουν ακόμα και για τα εμβόλια, ενώ αν δεν είναι παρούσα η παιδίατρος που έρχεται οικειοθελώς από την Αθήνα σε τακτά διαστήματα, οι διαγνώσεις γίνονται εξ αποστάσεως από το τηλέφωνο.

Το άφθονο θυμάρι στα Θερμιά δεν σκορπά μόνο την ευωδιά του αλλά συνιστά ιδανική τροφή για τις μέλισσες που παράγουν ένα εξαιρετικό μέλι. Παρά την επίδραση της κλιματικής κρίσης στη μελισσοκομία, ένας άνθρωπος, αφοσιωμένος στην τέχνη αυτή, εξακολουθεί να την υπηρετεί με αγάπη και βραβεύεται γι’ αυτό.

