Φωτιά… στον Άγιο Βαλεντίνο βάζει η Ριάνα με «καυτή» εμφάνιση και προκλητικά εσώρουχα (φωτό)

Η Ριάνα «έκλεψε» για ακόμη μία φορά τις εντυπώσεις, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram νέες αισθησιακές φωτογραφίες, με αφορμή την προώθηση της συλλογής εσωρούχων για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου από το brand της Savage X Fenty.

Η 37χρονη τραγουδίστρια και επιχειρηματίας πόζαρε φορώντας ένα κόκκινο σετ σουτιέν και εσώρουχο, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα της και αποπνέοντας αυτοπεποίθηση και δυναμισμό. Σε άλλες λήψεις εμφανίζεται με μαύρα εσώρουχα με floral μοτίβο, συνδυασμένα με σατέν ρόμπα, ενώ το «look» ολοκληρώθηκε με έντονο μακιγιάζ και μακριά σκούρα μαλλιά σε χαλαρούς κυματισμούς.

Τα σχόλια κάτω από τις φωτογραφίες ήταν καταιγιστικά, με φίλους και θαυμαστές να αποθεώνουν την εμφάνισή της. Ανάμεσά τους και γνωστά πρόσωπα της μουσικής και της μόδας, που δεν έκρυψαν τον θαυμασμό τους.

Η Ριάνα, κατά κόσμον Robyn Rihanna Fenty, γεννήθηκε στα Μπαρμπέιντος και έγινε παγκοσμίως γνωστή στα μέσα της δεκαετίας του 2000, εξελισσόμενη σε μία από τις πιο επιτυχημένες ποπ σταρ όλων των εποχών. Παράλληλα με τη μουσική της καριέρα, έχει χτίσει μια εντυπωσιακή επιχειρηματική αυτοκρατορία με τα brands Fenty Beauty και Savage X Fenty, που την έχουν κατατάξει στη λίστα των δισεκατομμυριούχων γυναικών της showbiz.

Στην προσωπική της ζωή, διατηρεί σχέση με τον ράπερ ASAP Rocky (Rakim Mayers) από το 2020. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει τρία παιδιά, με τη Ριάνα να φέρνει στον κόσμο το τρίτο τους παιδί, ένα κοριτσάκι με το όνομα «Rocki», στα τέλη του 2025.

Παρά τις αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις, η καλλιτέχνιδα συνεχίζει να παραμένει ενεργή τόσο στον επιχειρηματικό όσο και στον καλλιτεχνικό χώρο, αποδεικνύοντας ότι συνδυάζει με επιτυχία τον ρόλο της μητέρας με εκείνον του παγκόσμιου fashion και beauty icon.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.