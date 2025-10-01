Ο Ίθαν Σλέιτερ (Ethan Slater) νόμιζε ότι έμπαινε σε ένα παραμύθι όταν ερωτεύτηκε τη σταρ, Αριάνα Γκράντε (Ariana Grande) στα γυρίσματα της ταινίας «Wicked», πριν από σχεδόν δύο χρόνια, αλλά το ευτυχισμένο τέλος φαίνεται πιο μακρινό από ποτέ για το ζευγάρι.

Τότε, και οι δύο άφησαν τους μακροχρόνιους συντρόφους τους: η Αριάνα χώρισε από τον σύζυγό της, μεσίτη Dalton Gomez, μετά από δύο χρόνια γάμου, και ο Ίθαν άφησε την αγαπημένη από το λύκειο και πρώην (ή νυν;) σύζυγό του, την 31χρονη Lilly Jay. Οι θαυμαστές τους τους χαρακτήρισαν «προδότες», τα memes έγιναν «viral», πιο γρήγορα από την αλογοουρά της Αριάνα που κουνούσε γύρω από το κεφάλι της.

Άνθρωποι από το περιβάλλον και των δύο σταρ, σύμφωνα με την «Daily Mail», αναφέρουν ότι ο Ίθαν Σλέιτερ μοιάζει με έναν άντρα που έχει παγιδευτεί σε αυτή τη σχέση. «Μερικές φορές αναρωτιέται αν έπρεπε να είχε μείνει στον πιο ήσυχο τρόπο ζωής του. Η αντίθεση είναι σκληρή», προσθέτουν με νόημα.

Και είναι αλήθεια ότι το πρόγραμμα της Αριάνα Γκράντε είναι ιδιαίτερα «φορτωμένο»: δίνει συναυλίες σε όλο τον κόσμο, κάνει πρόβες για τη συνέχεια του «Wicked: For Good», χρόνος δεν φαίνεται να υπάρχει για τον Ίθαν… «Ο σύντροφός της δυσκολεύεται να συμβαδίσει μαζί της, ενώ την ίδια στιγμή θέλει να είναι ένας αφοσιωμένος πατέρας», εξηγεί ο ίδιος άνθρωπος.

Και προσθέτει: «Την αγαπάει, αλλά πνίγεται με όλη αυτή την κατάσταση. Έχει συνηθίσει σε μια ελεγχόμενη σκηνή του Μπρόντγουεϊ, όχι σε sold-out συναυλίες, που οι θαυμαστές της ουρλιάζουν με κάθε της κίνηση. Ακόμα και όταν είναι σπίτι, βρίσκεται νοερά στα μισά της περιοδείας ή των προβών. Είναι εξαντλητικό να τον βλέπεις να προσπαθεί να την ακολουθήσει».

Επιπλέον, υπάρχει και πρόβλημα με την καριέρα του. Η στασιμότητα δεν βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις. Αντιθέτως, η Αριάνα Γκράντε «μετράει» βραβεία VMA, η περιοδεία της «Eternal Sunshine» εξαντλήθηκε σε λίγα λεπτά και «το Wicked: For Good» κάνει πρεμιέρα αυτόν τον Νοέμβριο. Ο Ίθαν επαναλαμβάνει τον ρόλο του ως τσιγκούνης «Boq Woodsman» στην ταινία. Εν τω μεταξύ, η διάσημη καλλιτέχνιδα είναι συνεχώς περιτριγυρισμένη από τον αδερφό της Φράνκι, τη Lady Gaga και ουσιαστικά τον δικό της μίνι στρατό. Ίθαν; Πουθενά…

Τα λόγια του Ίθαν κάτι φανερώνουν ως προς τα σύννεφα στη σχέση, τις φήμες χωρισμού και την... επιστροφή του στην πρώην σύζυγό του. Το να αποκαλεί τους θαυμαστές της Αριάνα «άγριους» και να παραδέχεται ότι «ακολουθεί απλώς κατά κάποιο τρόπο» την περιοδεία της, φανερώνουν άλλα πράγματα, σύμφωνα με το μέσο. Και η Αριάνα Γκράντε έχει ιστορία: Από βραχύβιους αρραβώνες μέχρι δακρύβρεχτους χωρισμούς με διάσημους (Pete Davidson, Big Sean, Ricky Alvarez και Dalton Gomez, όσοι είναι πιο κοντά της λένε ότι η ένταση και ο ρυθμός της ζωής της έχουν δοκιμάσει κάθε σχέση.

