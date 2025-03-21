Η Κάρλα Μπρούνι μας έδειξε τις ατελείωτες ποδάρες της, καθώς η πρώην Πρώτη Κυρία της Γαλλίας πόζαρε για το εξώφυλλο του «Harper's Bazaar» της Ισπανίας. Η 57χρονη Μπρούνι στη συνέντευξή της παραδέχτηκε ότι πάντα ήθελε να γίνει διάσημη.

Το πρώην μοντέλο μίλησε επίσης με ειλικρίνεια για τον γάμο της με τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, μετά από ένα θυελλώδες ειδύλλιο το 2008, προσθέτοντας ότι το καλύτερο μέρος εκείνης της φάσης ήταν «να γνωρίσω τον άντρα μου».

Για το εξώφυλλο του περιοδικού, η Μπρούνι πόζαρε με εννέα διαφορετικές εμφανίσεις και φόρεσε κομμάτια των Chanel, Prada, Celine και Gucci.

Η Κάρλα Μπρούνι αποκάλυψε ότι η καλύτερη περίοδος της ζωής της ήταν «η συνάντηση με τον άντρα μου, γιατί όλα ήταν υπέροχα, φανταστικά και εξαιρετικά ενδιαφέροντα». Μιλώντας για την αγάπη της για τη μουσική, η ίδια είπε: «Γράφω όταν νιώθω κάτι» και παραδέχτηκε ότι παίζει διάφορα όργανα, όπως πιάνο, και βιολί, «άσχημα αλλά με πάθος».

Τόνισε, επίσης, ότι είναι ευθύνη οποιουδήποτε βρίσκεται σε θέση ισχύος, συμπεριλαμβανομένων των βασιλιάδων και των βασιλισσών, να χρησιμοποιούν την ιδιότητά τους «για να βοηθούν τους ανθρώπους». «Είναι η δουλειά τους άλλωστε», δήλωσε στο περιοδικό μόδας.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η ίδια δεν είναι επαναστατικό άτομο και δεν θα είχε μπει ποτέ μόνη της στην πολιτική αν δεν ήταν για την αγάπη. «Δεν μου αρέσει καν η πολιτική ή η εξουσία. Δεν πιστεύω στην ανθρώπινη δράση», ανέφερε χαμογελώντας.

Η καλλίγραμμη σιλουέτα της μπορεί να έχει να κάνει με το νέο χόμπι της, καθώς πριν από λίγο καιρό μοιράστηκε ένα βίντεο από το pole dancing στο Instagram και δήλωσε ότι είναι ένας «απίστευτος τρόπος για να γυμναστείς».

Το τελευταίο της εξώφυλλο έρχεται, αφού η Κάρλα Μπρούνι κατηγορήθηκε για αδικήματα διαφθοράς, τα οποία θα μπορούσαν να την οδηγήσουν στη φυλακή. Η ίδια φέρεται να κάλυψε τον σύζυγό της σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι δέχτηκε εκατομμύρια σε μετρητά από τον εκλιπόντα Μουαμάρ Καντάφι.

Τον Ιούλιο -μετά την ανάκριση της Κάρλα από ανακριτές- δικαστική πηγή στο Παρίσι δήλωσε ότι διώκεται σε σχέση με «παραποίηση μαρτύρων και απάτη σε οργανωμένη συμμορία». Η Κάρλα «τέθηκε υπό δικαστική επιτήρηση και της απαγορεύτηκε να επικοινωνεί με όλους τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, εκτός από τον σύζυγό της», σύμφωνα με το AFP.

Πηγή: skai.gr

