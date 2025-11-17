Έμιλι Μπλαντ και Κέιτ Χάντσον οι πιο κακοντυμένες στα Governors Awards

Τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ έδωσαν χθες το βράδυ το παρών στα 16α ετήσια βραβεία Governors Awards στο Λος Άντζελες , τα οποία απονέμει η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών σε προσωπικότητες και επαγγελματίες για τη συνολική και διαρκή προσφορά τους στον κινηματογράφο.

Ο Τομ Κρουζ παραλαμβάνει το τιμητικό βραβείο Όσκαρ, από τον σκηνοθέτη Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου

Όπως σε κάθε τέτοια τελετή, τα βλέμματα τράβηξαν οι σταρ στο κόκκινο χαλί, με την Σίντνεϊ Σουίνι (Sydney Sweeney) και την Τζένιφερ Λόρενς (Jennifer Lawrence) να χαρακτηρίζονται ως οι πιο καλοντυμένες της λαμπερής βραδιάς.

Η Jennifer Lawrence στα 16α Governors Awards

Αντίθετα, η Έμιλι Μπλαντ (Emily Blunt), η Κέιτ Χάντσον (Kate Hudson) και η Αμάντα Σέιφριντ άφησαν πολλούς άναυδους – με την κακή την έννοια – για τις ενδυματολογικές τους επιλογές.

Η 42χρόνη Μπλαντ εμφανίστηκε με ένα κόκκινο ασύμμετρο φόρεμα με μια μάλλον πρωτοποριακή λεπτομέρεια στο ντεκολτέ που έμοιαζε με τσαλακωμένο φιόγκο και μία άκομψη διαφάνεια σε σχήμα V, που χαρακτηρίστηκε «σπάνια αποτυχία» για τη Βρετανίδα ηθοποιό.

Από την άλλη, η 46χρονη Χάντσον φόρεσε ένα μάλλον άκομψο, πράσινο μεταξωτό φόρεμα με μακριά μανίκια και περίεργα κοψίματα, που χαρακτηρίστηκε από κακοραμμένο μέχρι αποκρουστικό.

Όσο για την 39χρονη Αμάντα Σέιφριντ – την πρωταγωνίστρια του Mamma Mia! - ίσως να είχε την πιο περίεργη εμφάνιση από όλες.

Η ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα «παράξενο» καφέ και ανοιχτό ροζ πουά φόρεμα, μικρά γούνινα μανίκια και ένα μεγάλο ροζ μεταξωτό φιόγκο στο στήθος. Και, για να το κάνει ακόμα πιο παράξενο, φόρεσε και ένα κολιέ με τεράστια διαμάντια μαζί με ένα ασορτί σετ σκουλαρίκια.

Amanda Seyfried stuns at the 16th Governors Awards. pic.twitter.com/hUp0Jp4l1U — Film Updates (@FilmUpdates) November 17, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.