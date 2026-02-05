Η Έμα Στόουν αποκάλυψε γιατί δεν χρησιμοποιεί το Instagram όπως κάνουν οι περισσότεροι αστέρες του Χόλιγουντ σήμερα. Η 37χρονη ηθοποιός εξήγησε ότι αντί να διατηρεί επαφή με τους συναδέλφους και τους θαυμαστές της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παραμένει εκτός διαδικτύου για να προστατεύσει την ψυχική της υγεία.

Ωστόσο, η Στόουν ανέφερε ότι είναι εγγεγραμμένη σε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα και τη χρησιμοποιεί για να «παραμονεύει» και να ενημερώνεται για την ποπ κουλτούρα. Σε συνέντευξή της στο «Rolling Stone», η σταρ της «Bugonia» μοιράστηκε πόσο χρόνο περνάει πραγματικά στο διαδίκτυο, ενώ μίλησε για το επερχόμενο διαφημιστικό του Super Bowl που γύρισε με τον σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο, για το Squarespace.

Στη διαφήμιση, η οποία θα προβληθεί μεταξύ των δύο πρώτων τετάρτων του Super Bowl την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, η ηθοποιός προσπαθεί να αγοράσει και να αποκτήσει ένα domain και να δημιουργήσει έναν ιστότοπο με το πραγματικό της όνομα.

Η ίδια είπε ότι δεν έπαιζε μόνο στη διαφήμιση, αλλά είχε πραγματικά προσπαθήσει να δημιουργήσει έναν ιστότοπο με το όνομά της και αγόρασε το domain. Ωστόσο, το να φτιάξει το δικό της blog, για την ηθοποιό ήταν η «κόκκινη γραμμή». «Εκατό τοις εκατό όχι», απάντησε η νικήτρια του Όσκαρ. «Γι’ αυτό δεν έχω καν Instagram. Φοβάμαι πολύ για την ψυχική μου υγεία για να ασχοληθώ με κάτι τέτοιο, γι’ αυτό είμαι τόσο παθητική και μου αρέσει να παρακολουθώ τα πράγματα των άλλων».

Αργότερα, εξήγησε γιατί δεν είχε προσπαθήσει ποτέ στο παρελθόν να αγοράσει και να αποκτήσει τα δικαιώματα του ονόματος του domain της. «Δεν ξέρω γιατί δεν το έκανα ποτέ», παραδέχτηκε πριν αποκαλύψει ότι ήταν άπληστη αναγνώστρια blog για πολύ καιρό και ότι σήμερα ξοδεύει πολλά χρήματα στο Substack.

«Η Squarespace έπρεπε να αντιμετωπίσει την έλλειψη προνοητικότητας μου. Είμαι πολύ ευγνώμων που το έκαναν, αλλιώς η διαφήμιση δεν θα είχε λειτουργήσει. Θα ήταν περίεργο αν πήγαινες στο EmmaStone.com και ήταν... Δεν ξέρω καν τι θα μπορούσε να συμβαίνει εκεί». Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, είπε ότι όταν ήταν νεότερη, της άρεσε πολύ να δημιουργεί πρωτότυπους ιστότοπους.

«Μου άρεσε πολύ αυτό», τόνισε, πριν θυμηθεί πως κάποτε δημιούργησε μια παρουσίαση για το μάθημα όταν ήταν στο δημοτικό σχολείο. «Θυμάμαι επίσης την εποχή του LiveJournal, και ήμουν για πολύ καιρό φανατική αναγνώστρια blog. Ήταν το αγαπημένο μου πράγμα και τώρα είμαι πραγματικά μια από τις φανατικές του Substack. Ξοδεύω πολλά χρήματα στο Substack», παραδέχτηκε. Τέλος, η ηθοποιός ανέφερε ότι διαβάζει πολλά άρθρα για τη μόδα, καθώς και λίγα κουτσομπολίστικα άρθρα.

Πηγή: skai.gr

