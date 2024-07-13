Elon Musk: Ανάρτηση στο X για τον Κύπριο ευρωβουλευτή- youtuber Φειδία

Ο Φειδίας Παναγιώτου είναι ένας από τους έξι εκλεγμένους για το Ευρωκοινοβούλιο στην Κύπρο, συγκεντρώνοντας μάλιστα τις περισσότερες ψήφους και αποτελώντας ένα πρωτοφανές για τα κυπριακά δεδομένα φαινόμενο με την υποψηφιότητα του ως ανεξάρτητος ευρωβουλευτής

Ο νεαρός ευρωβουλευτής βρίσκεται ήδη στις Βρυξέλες, σε ένα αναγνωριστικό στάδιο, προσπαθώντας να ενημερωθεί και να δημιουργήσει την ομάδα των συνεργατών του.

Το πρωί του Σαββάτου, 13 Ιουλίου, ο διάσημος επιχειρηματίας Elon Musk τον οποίο ο Φειδίας συνάντησε πριν από ενάμιση χρόνο στο πλαίσιο ενός challenge προκειμένου να τον αγκαλιάσει, έκανε ανάρτηση στο προφίλ του στο «X» για εκείνον, γράφοντας «Συγχαρητήρια».

