Σε ποιο νησί της Ελλάδας να πας διακοπές σύμφωνα με το ζώδιό σου

Είναι καιρός για διακοπές και η αναζήτηση του ιδανικού προορισμού είναι στο προσκήνιο! Τι λέτε να αφήσουμε την επιλογή του προορισμού σας στα αστέρια; Με βάση το ζώδιό σας, ορίστε ορισμένες προτάσεις για νησιά στην Ελλάδα που θα σας μαγέψουν και θα σας προσφέρουν την απόλυτη απόδραση:

Κριός: Μύκονος

Οι Κριοί είναι γνωστοί για την ενέργεια και τη ζωντάνια τους. Ένα νησί που ταιριάζει με τον χαρακτήρα τους είναι η Μύκονος. Εδώ θα βρείτε πολυτέλεια, κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα και μοναδικές παραλίες που θα σας ενθουσιάσουν.

