Skepta: Ντοκιμαντέρ για τη ζωή του διάσημου ράπερ

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον Skepta πρόκειται να βγει στις κινηματογραφικές οθόνες στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας του με την εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών H.Wood Media.

Το ντοκιμαντέρ θα σκηνοθετήσει ο Χέκτορ Ντόκριλ, ο οποίος έχει δημιουργήσει ταινίες για τους σημαντικότερους τραγουδιστές.

Το ντοκιμαντέρ για τον Βρετανό ράπερ είναι το πρώτο έργο μεταξύ της εταιρείας παραγωγής του Skepta, της 1PLUS1 Production και της ομάδας της H.Wood Media με έδρα το Λος Άντζελες. Σύμφωνα με το Variety, οι θαυμαστές θα παρακολουθήσουν ένα «συναρπαστικό ντοκιμαντέρ για τον καλλιτέχνη που επικεντρώνεται σε θέματα πολιτιστικής ταυτότητας και τέχνης».

Ο Skepta έλαβε πρόσφατα το Μουσικό Βραβείο Mercury και είχε την πρώτη του κινηματογραφική εμπειρία με το μικρού μήκους φιλμ «Tribal Mark» νωρίτερα φέτος.

«Αισθάνομαι ότι πάντα είχα στο μυαλό να γυρίσω μια ταινία» είπε και εξέφρασε τον ενθουσιασμό για τη συνεργασία με την H.Wood Media.

«Ο Skepta είναι αναμφισβήτητα το τέλειο θέμα για εμάς. Το εμπνευσμένο ταξίδι του θα έχει απήχηση στο κοινό σε όλο τον κόσμο και είναι τιμή μας που μας εμπιστεύτηκε για να αφηγηθεί την ιστορία του» αναφέρεται σε ανακοίνωση της H.Wood Media.

Ο Βρετανός ράπερ και παραγωγός δίσκων γεννήθηκε στην πόλη Τότεναμ από γονείς από τη Νιγηρία ξεκίνησε την καριέρα του ως DJ.

Η μουσική σταδιοδρομία του Skepta εκτείνεται σε πάνω από δύο δεκαετίες θεωρείται πλέον σούπερ σταρ της grime μουσικής στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με την πρώτη του ταινία θέλησε να στρέψει την προσοχή στη νηγηριανή κουλτούρα και στη μουσική που έχουν αναδείξει μουσικοί όπως οι Burna Boy και Davido and Tems.

Το ντοκιμαντέρ αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2025.

Πηγή: skai.gr

