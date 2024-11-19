Ο πρωταγωνιστής του «Succession», Jeremy Strong, έμοιαζε σχεδόν αγνώριστος καθώς παρευρέθηκε στα Governors Awards που πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα Ray Dolby Ballroom, στο Ovation Hollywood.

Ο βραβευμένος ηθοποιός, 45 ετών, γνωστός για τον ρόλο του ως Kendall Roy στη σειρά του HBO, έκανε το ντεμπούτο του με νέα, εμφάνιση, η οποία δεν μας εντυπωσίασε. Ήταν ένας… άλλος Jeremy Strong στο κόκκινο χαλί. Το μουστάκι του αποτελεί παρελθόν, ενώ κάτι έκανε και με τα μαλλιά του…

Ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του ότι ο ρόλος του στη σειρά «Succession» είχε αντίκτυπο στην ψυχική του υγεία. «Με τσάκισε αυτός ο ρόλος», είχε πει ο ίδιος σε συνέντευξή του στους «Sunday Times», προσθέτοντας ότι δεν του λείπει ο συγκεκριμένος ρόλος.

Αν και η σειρά πλέον έχει ολοκληρωθεί, ο ηθοποιός δήλωσε ότι έχει βρει ξανά χαρά στη ζωή του. Μάλιστα, ο ίδιος αποκάλυψε ότι είχε πάει σε ένα κέντρο διαλογισμού -το ησυχαστήριό του όπως το αποκάλεσε- για τη ζωή και την ευημερία του.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε μια σειρά από χολιγουντιανά αστέρια, μεταξύ των οποίων, οι Ντάνιελ Κρεγκ, Τζένιφερ Λόπεζ, Άντριου Γκάρφιλντ, Κέβιν Κόστνερ, Σάρον Στόουν, Πάμελα Άντερσον, Ντέμι Μούρ, Νικόλ Κίντμαν, Τζένιφερ Λόρενς και Πέδρο Αλμοδόβαρ που συνοδευόταν από τις πρωταγωνίστριές του, Τίλντα Σουίντον και Τζούλιαν Μουρ.

Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στον θρυλικό Κουίνσι Τζόουνς, όπου ο Τομ Χανκς και η Τζένιφερ Χάντσον απέτισαν φόρο τιμής στη «μουσική ιδιοφυΐα» που σίγησε για πάντα στις 3 Νοεμβρίου.

