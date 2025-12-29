Η Έιμι Σούμερ (Amy Schumer) αποχαιρέτησε το Μπρούκλιν, αφήνοντας πίσω της ένα από τα πιο αγαπημένα τοπόσημα της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η γνωστή ηθοποιός πούλησε την πολυτελέστατη κατοικία της στη φημισμένη περιοχή Μπρούκλιν Χάιτς, έναντι 11 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πρόκειται για τη μεγαλοπρεπή έπαυλη στον αριθμό 19 της οδού Cranberry, η οποία χτίστηκε το 1829 και πέρασε στη μνήμη των σινεφίλ μέσα από την κλασική ρομαντική κομεντί του 1987, «Moonstruck», με πρωταγωνιστές τη Σερ και τον Νίκολας Κέιτζ (Nicolas Cage).

Όπως αναφέρει το Architectural Digest, η πώληση του σπιτιού συμπίπτει με την απόφαση της Σούμερ και του συζύγου της, Κρις Φίσερ, να τερματίσουν τον γάμο τους, μετά από επτά χρόνια έγγαμου βίου.

Amy Schumer and Husband Chris Fischer Sold Brooklyn Townhouse at a Significant Loss Before Announcing Split https://t.co/aiI602OKng — People (@people) December 17, 2025

Το σπίτι ξεχωρίζει για τις επιβλητικές του διαστάσεις, με την πρόσοψη των 8 μέτρων να του προσδίδει μια σπάνια αρχοντιά.

Η κατοικία εκτείνεται σε τέσσερις ορόφους και διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια και τέσσερα μπάνια. Οι αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες — από τις περίτεχνες γύψινες διακοσμήσεις, τα μαρμάρινα τζάκια μέχρι τις ξύλινες επενδύσεις στους τοίχους — είναι πραγματικά εντυπωσιακές, όπως αναφέρει το αμερικανικό Elle Decor.

Διαθέτει επίσης κελάρι κρασιών, γυμναστήριο, κήπο, χώρο στάθμευσης, καθώς και μία κύρια σουίτα που καταλαμβάνει έναν ολόκληρο όροφο.

Amy Schumer has sold her Brooklyn townhouse for a $1.25M loss as marriage speculation swirls https://t.co/mhrQhaevI2 pic.twitter.com/iA7MdX9gLh — New York Post (@nypost) December 12, 2025

Η Σούμερ είχε αποκτήσει το ακίνητο το 2022, έναντι του ποσού των 12,25 εκατ. δολαρίων. Βγήκε για πρώτη φορά προς πώληση τον περασμένο Μάρτιο με τιμή 14 εκατ. δολάρια, ωστόσο, τρεις μήνες αργότερα, η τιμή υποχώρησε στα 12,8 εκατομμύρια δολάρια.

Τελικά, η συμφωνία «κλείδωσε» στα $11 εκατομμύρια, γεγονός που μεταφράζεται σε απώλεια ύψους $1,25 εκατομμυρίου για την ηθοποιό και τον πρώην σύζυγό της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

