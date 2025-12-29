Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

H Έιμι Σούμερ πούλησε την έπαυλη του Μπρούκλιν Χάιτς μετά το διαζύγιο με τον Φίσερ

Η μεγαλοπρεπής έπαυλη χτίστηκε το 1829 και πέρασε στην μνήμη των σινεφίλ μέσα από την ρομαντική κομεντί "Moonstruck", με την Σερ και τον Νίκολας Κέιτζ

Amy Schumer

Η Έιμι Σούμερ (Amy Schumer) αποχαιρέτησε το Μπρούκλιν, αφήνοντας πίσω της ένα από τα πιο αγαπημένα τοπόσημα της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η γνωστή ηθοποιός πούλησε την πολυτελέστατη κατοικία της στη φημισμένη περιοχή Μπρούκλιν Χάιτς, έναντι 11 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πρόκειται για τη μεγαλοπρεπή έπαυλη στον αριθμό 19 της οδού Cranberry, η οποία χτίστηκε το 1829 και πέρασε στη μνήμη των σινεφίλ μέσα από την κλασική ρομαντική κομεντί του 1987, «Moonstruck», με πρωταγωνιστές τη Σερ και τον Νίκολας Κέιτζ (Nicolas Cage).

Όπως αναφέρει το Architectural Digest, η πώληση του σπιτιού συμπίπτει με την απόφαση της Σούμερ και του συζύγου της, Κρις Φίσερ, να τερματίσουν τον γάμο τους, μετά από επτά χρόνια έγγαμου βίου.

Το σπίτι ξεχωρίζει για τις επιβλητικές του διαστάσεις, με την πρόσοψη των 8 μέτρων να του προσδίδει μια σπάνια αρχοντιά.

Η κατοικία εκτείνεται σε τέσσερις ορόφους και διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια και τέσσερα μπάνια. Οι αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες — από τις περίτεχνες γύψινες διακοσμήσεις, τα μαρμάρινα τζάκια μέχρι τις ξύλινες επενδύσεις στους τοίχους — είναι πραγματικά εντυπωσιακές, όπως αναφέρει το αμερικανικό Elle Decor.

Διαθέτει επίσης κελάρι κρασιών, γυμναστήριο, κήπο, χώρο στάθμευσης, καθώς και μία κύρια σουίτα που καταλαμβάνει έναν ολόκληρο όροφο.

Η Σούμερ είχε αποκτήσει το ακίνητο το 2022, έναντι του ποσού των 12,25 εκατ. δολαρίων. Βγήκε για πρώτη φορά προς πώληση τον περασμένο Μάρτιο με τιμή 14 εκατ. δολάρια, ωστόσο, τρεις μήνες αργότερα, η τιμή υποχώρησε στα 12,8 εκατομμύρια δολάρια.

Τελικά, η συμφωνία «κλείδωσε» στα $11 εκατομμύρια, γεγονός που μεταφράζεται σε απώλεια ύψους $1,25 εκατομμυρίου για την ηθοποιό και τον πρώην σύζυγό της. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χόλιγουντ Νέα Υόρκη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark