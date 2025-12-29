Τον γύρο των social media κάνει ένα ενδυματολογικό… ατύχημα που είχε ο Σάκης Ρουβάς πάνω στη σκηνή του κέντρου όπου εμφανίζεται, το βράδυ του Σαββάτου.

Μετά από μία χορευτική φιγούρα, σηκώνοντας την Νατάσσα Θεοδωρίδου, σκίστηκε το παντελόνι του, με την τραγουδίστρια να προσπαθεί να καλύψει με χιούμορ την κατάσταση και τον ίδιο τον σταρ να αντιδράει χαλαρά.

«Ωραίο ήταν» σχολίασε η Νατάσσα Θεοδωρίδου, με τον Σάκη Ρουβά να απαντά «, τι θέλετε, να το βγάλω; (ναιιιιιι φώναζε το κοινό). Εντάξει, ένα παντελόνι παραπάνω, ξέρετε πόσα έχω σκίσει…».



Πηγή: skai.gr

