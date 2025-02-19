Τελικά, φαίνεται ότι υπάρχουν λίγα μέρη όπου ο Drake μπορεί να πάει για να βρει γαλήνη. Ο Καναδός ράπερ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Σίδνεϊ για την περιοδεία του «Anita Max Win Tour».

Ο Drake προσπαθούσε να χαλαρώσει στο πολυτελές ρετιρέ του στο Crown Sydney, όταν δέχτηκε έναν… ανεπιθύμητο επισκέπτη. Ξαφνικά, ένα drone «εισέβαλε» στο ρετιρέ του, με τον ράπερ να προσπαθεί να το διώξει με μια πορτοκαλί παντόφλα. Ομολογουμένως, το βίντεο είναι απολαυστικό…

Το αντικείμενο αιωρούνταν στο μπαλκόνι της αριστοκρατικής κατοικίας του Drake για λίγα δευτερόλεπτα, μπροστά από ένα φορητό υπολογιστή, ο οποίος ήταν πάνω σε ένα τραπέζι, δίπλα σε ένα ποτήρι με ροζέ κρασί, πριν γίνει αντιληπτό από τον ράπερ. Ο Drake δεν κατάφερε να εξολοθρεύσει το drone, αλλά, τουλάχιστον, το έδιωξε.

Πηγή: skai.gr

