Δημοσιογράφοι Θεσσαλονίκης κατά Λιάγκα: «Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να μας κάνει μαθήματα δημοσιογραφίας και δεοντολογίας»

Νέο μέτωπο φαίνεται ότι άνοιξε ο Γιώργος Λιάγκας από την εκπομπή του αυτή τη φορά με τους συναδέλφους του στη Θεσσαλονίκη.

Στην εκπομπή της 6ης Φεβρουαρίου ο παρουσιαστής του Πρωινού καταφέρθηκε με σκληρά λόγια κατά των δημοσιογράφων που όπως σύμφωνα με το ρεπορτάζ που παρουσίασε η Κέλλυ Χεινοπώρου μπήκαν στο δωμάτιο του 37χρονου που έγινε λήπτης των νεφρών του 3χρονου Άγγελου, που πέθανε κακοποιημένος από τη μητέρα του.

Ο παρουσιαστής έκανε λόγο για «αλητείες» των δημοσιογράφων που έκαναν κάτι τέτοιο.

Το θέμα πήρε έκταση καθώς η ΕΣΗΕΜΘ, η Ένωση Συντακτών της Θεσσαλονίκης, έβγαλε αυστηρή ανακοίνωση όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται:

«Η ΕΣΗΕΜΘ καταδικάζει την απαράδεκτη επίθεση του Γιώργου Λιάγκα και συνεργατών του, από την εκπομπή του την Πέμπτη 6/2/2025, σε δημοσιογράφους της Θεσσαλονίκης με απαξιωτικά και αντισυναδελφικά σχόλια για περιστατικό το οποίο όχι μόνο δεν συνέβη ποτέ, αλλά για να θεωρηθεί αληθές έγινε ψευδώς και επίκληση του υπουργείου Υγείας.

Στο υποτιθέμενο ρεπορτάζ δημοσιογράφοι της Θεσσαλονίκης φέρονταν να έχουν μπει στον θάλαμο του 37χρονου λήπτη των νεφρών του τρίχρονου Άγγελου και να παρενοχλούν τον ασθενή, με τη χρήση μάλιστα των κινητών τους τηλεφώνων, κάτι που ουδέποτε συνέβη. Για να καταστεί δε αληθοφανής η καταγγελία στην εκπομπή, οι συντελεστές της επικαλέστηκαν πηγές του υπουργείου Υγείας, εκπρόσωποι του οποίου, όταν ρωτήθηκαν από θιγόμενους συναδέλφους που είχαν καλύψει το ρεπορτάζ της μεταμόσχευσης στο πλαίσιο της δεοντολογίας, διευκρίνισαν ότι η συγκεκριμένη ‘καταγγελία’ απευθύνθηκε σε αυτούς ως ερώτηση από την εκπομπή.

(…) Στην προκειμένη περίπτωση, η "δημοσιογραφική αλητεία στη Θεσσαλονίκη"−όπως θέλησε να παρουσιάσει τα μυθεύματά του ο κ. Λιάγκας− αποτελεί ψευδέστατο ισχυρισμό χωρίς καμία βάση πραγματικότητας».

Μιλώντας στο Χαμογέλα και πάλι, η Μαρία Γουγουτσά, δημοσιογράφος του Mega στη Θεσσαλονίκη και μέλος μεικτού Συμβουλίου ΕΣΗΕΜ-Θ είπε:

«Ούτε καταγγελία υπήρξε, ούτε καμία διασταύρωση. Ο κ. Λιάγκας έκανε λόγο για δημοσιογραφική αλητεία και αυτό ξεχείλισε το ποτήρι. Είμαστε δημοσιογράφοι της Περιφέρειας, έτσι μας αντιμετωπίζουν, και σήμερα είμαστε εδώ για να δηλώσουμε ότι όλο αυτό που συνέβη ήταν αναίτιο και αβάσιμο.

Δεν υπάρχει κανένα σχετικό ρεπορτάζ από πίσω που να αποδεικνύει μια τέτοια αντισυναδελφική, αντιδεοντολογική συμπεριφορά.

Στο 4ήμερο ρεπορτάζ που κάναμε δίνουμε ταυτότητες, είμαστε συνάδελφοι με ονοματεπώνυμο, εμπειρία και ήθος, τα οποία δεν τα μετράμε και δεν παραποιούνται. Πήγαμε στο γραφείο του διευθυντή των μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου και ζητήσαμε εκείνος να ζητήσει από τους συγγενείς ένα μήνυμα από την οικογένεια για να μην ενοχλήσουμε.

Δύο άνθρωποι πήγαν το πρωί και δύο το απόγευμα κανένας 2 το ξημέρωμα που τελείωσε η μεταμόσχευση όπως έλεγε το ρεπορτάζ. Αυτό δεν θίγει μόνο εμάς, θίγει και τη διοίκηση του νοσοκομείου.

Το να είμαστε τώρα στα παράθυρα, συνάδελφοι εναντίον συναδέλφων, είναι κατάπτυστο και ήττα του κλάδου μας. Προσπαθήσαμε από την Πέμπτη το μεσημέρι μέχρι την Παρασκευή να δώσουμε τη δυνατότητα να ανακαλέσουν. Δεν υπήρξε ούτε πληροφορία, ούτε διασταύρωση. Τη φήμη την ονόμασαν πληροφορία. Μια παρεξήγηση σταθήκαμε να μας πούνε την οποία μάλιστα αρνήθηκαν να βγουν να ανακαλέσουν την άλλη μέρα και έτσι βγήκε η ανακοίνωση. Εμείς πρώτα πήγαμε συναδελφικά να προστατεύσουμε την οποιαδήποτε γκάφα που κάθε μέρα είμαστε εκτεθειμένοι και ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να κάνει ο καθένας μας, να το σώσουμε εσωτερικά. Ούτε και εισακουστήκαμε».

Από την πλευρά του ο Χρήστος Νικολαΐδης, δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ ΚΑΙ μέλος ΔΣ ΕΣΗΕΜΘ, τόνισε:

«Δεν ισχύει και δεν υπήρχε περίπτωση να ισχύει! Αυτή η δημοσιογραφική αλητεία αναπαράχθηκε από πολλές ιστοσελίδες και έκανε λόγο για κάποιους αλήτες δημοσιογράφους της Θεσσαλονίκης».

Την επίσημη απάντηση του υπουργείου Υγείας έδωσε στο Χαμογέλα και Πάλι ο υπουργός, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Όταν προέκυψε αυτή η πληροφορία στη δημόσια σφαίρα, ζήτησα αμέσως να ενημερωθώ και από τον διοικητή της υγειονομικής περιφέρειας και από τον διοικητή του νοσοκομείου. Δεν έχει υπάρξει ποτέ αυτό που ελέγχθει, δεν έχει συμβεί ποτέ, είναι ένα ψευδές περιστατικό. Δεν έχουν μπει οι δημοσιογράφοι μέσα, δεν έχουν βγάλει φωτογραφίες με το κινητό τους τηλέφωνο, δεν έχουν ενοχλήσει, δεν έχει παραβιαστεί το πρωτόκολλο, δεν έχει γίνει τίποτα. Η διοίκηση του νοσοκομείου με διαβεβαίωσε ότι δεν έχει συμβεί το παραμικρό περιστατικό. Είμαι εδώ ως αρμόδιος υπουργός για να ξεκαθαρίσω την πραγματικότητα. Δεν έχει συμβεί. Τελεία. Δεν έχει κάνει καμία δήλωση ο κ. υφυπουργός. Σας μεταφέρω την επίσημη ενημέρωση από την υγειονομική περιφέρεια. Το περιστατικό είναι ψευδές».

Όπως είπε ο Χρήστος Νικολαΐδης μετά τη δήλωση του υπουργού: «Ο χαρακτηρισμός περί δημοσιογραφικής αλητείας επιστρέφεται. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη εργαζόμαστε, όλοι οι συνάδελφοι, στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, γνωριζόμαστε όλοι πολύ καλά μεταξύ μας. Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να μας δίνει μαθήματα δημοσιογραφικής δεοντολογίας, πολύ δε περισσότερο σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί και έχουν καταδικαστεί από τα πειθαρχικά μας όργανα. Δεν θα το αφήσουμε εδώ το θέμα, θα κινηθούμε όπου μπορούμε προκειμένου αυτή η επίθεση η αναίτια, βασισμένη σε ψεύδη και συκοφαντίες, να σταματήσει και να απαντηθεί αλλά και να τιμωρηθεί».

Όσο για τον Νίκο Συρίγο μετά το ρεπορτάζ είπε: «Όταν έγινε το θέμα του Μπάλντοκ, είχαμε μετρήσει 12 συγγνώμες, καλό θα ήταν ο Γιώργος Λιάγκας να μην πάει στις 13».

