Διακριτικά στη Γλυφάδα Ντάνιελ Κρεγκ και Ρέιτσελ Βάις για την περιφορά του Επιταφίου (video)

Μια απρόσμενη εμφάνιση σημειώθηκε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής στη Γλυφάδα, καθώς ο Ντάνιελ Κρεγκ και η σύζυγός του, Ρέιτσελ Βάις, βρέθηκαν ανάμεσα στους πιστούς που παρακολούθησαν την περιφορά του Επιταφίου στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου.

Το διάσημο ζευγάρι, συνοδευόμενο από την κόρη του, παρακολούθησε τη θρησκευτική τελετή με απόλυτη διακριτικότητα. Ο διάσημος ηθοποιός κινούνταν ανάμεσα στον κόσμο χωρίς να προκαλεί την προσοχή, με αρκετούς παρευρισκόμενους να μην τον αναγνωρίζουν άμεσα.

Ο πρωταγωνιστής που έχει ταυτιστεί με τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ παρέμεινε μέχρι το τέλος της περιφοράς, ενώ σε κάποια στιγμή καταγράφηκε να τραβά βίντεο από την τελετή, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ελληνικά πασχαλινά έθιμα.

Η παρουσία του στην Ελλάδα δεν συνδέεται με διακοπές, αλλά με επαγγελματικές υποχρεώσεις. Ο ηθοποιός βρίσκεται εδώ και αρκετές ημέρες στην Αθήνα για τα γυρίσματα νέας ταινίας δράσης, στην οποία συμμετέχει και ο Κίλιαν Μέρφι. Τα γυρίσματα αναμένεται να πραγματοποιηθούν τόσο στην Αθήνα όσο και στην Κέρκυρα.



Πηγή: skai.gr

