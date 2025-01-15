Λογαριασμός
Nicole Kidman: «Viral» έχει γίνει η φωτογραφία της να καπνίζει με τον Tom Cruise – Και όλοι λένε το ίδιο πράγμα…

Η φωτογραφία τραβήχτηκε, περίπου, ένα χρόνο πριν το ζευγάρι χωρίσει 

Nicole Kidman

Μια εμβληματική φωτογραφία της Νικόλ Κίντμαν να καπνίζει τσιγάρο δίπλα στον πρώην πλέον σύζυγό της, Τομ Κρουζ, έχει γίνει «viral» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εικόνα είναι από το μακρινό 2000, με την Κίντμαν να φοράει ένα χρυσό φόρεμα στο Vanity Fair Oscar Party, στο Δυτικό Χόλιγουντ.

Η Nicole Kidman βρίσκεται στο εμβληματικό εστιατόριο Morton's του Λος Άντζελες, καπνίζει το τσιγάρο της, ενώ ο πρώην σύζυγός της απλά την παρακολουθεί. Η φωτογραφία τραβήχτηκε, περίπου, ένα χρόνο πριν το ζευγάρι χωρίσει. 

Οι θαυμαστές έχουν ερμηνεύσει την εικόνα -η οποία περιλαμβάνεται στο βιβλίο φωτογραφίας «Jonathan Becker: Lost Time»- ως ένδειξη ότι ο γάμος της σταρ του «Babygirl» με τον Τομ Κρουζ είχε ουσιαστικά τελειώσει.

«Φαινόταν νεκρή μέσα της δίπλα στον Tom», σχολίασε ένα άτομο στο Instagram. «Μισούσε αυτόν τον άντρα... Είναι τόσο εντυπωσιακή ειλικρινά, αυτά τα μαλλιά», πρόσθεσε ένας άλλος. «Μου αρέσει που μπορείς να δεις τη δυσαρέσκειά της γι’ αυτόν... Την ημέρα που το διαζύγιο ήταν οριστικό, το κορίτσι μας επέστρεψε στη ζωή!», είπε ένας άλλος χρήστης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Adir Abergel (@hairbyadir)

Η Nicole Kidman και ο Tom Cruise γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Days of Thunder» το 1989 και παντρεύτηκαν τον επόμενο χρόνο. Το ζευγάρι χώρισε το 2001, με τον Τομ να ανακοινώνει τα νέα στις 4 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους. Αν και ο χωρισμός φέρεται να αποτέλεσε «μεγάλο σοκ» για τη Νικόλ, η Αυστραλή ηθοποιός αρνήθηκε να περάσει στη σκιά του πρώην συζύγου της. Αντιθέτως, η βραβευμένη με Όσκαρ σταρ έχει δημιουργήσει μια καριέρα που έχει αναμφισβήτητα επισκιάσει εκείνη του πρώην της. Μετά το διαζύγιό της το 2001, η Νικόλ κέρδισε ρόλους στο «Moulin Rouge», στις «Ώρες», που της χάρισαν Όσκαρ. 

