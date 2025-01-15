Μια εμβληματική φωτογραφία της Νικόλ Κίντμαν να καπνίζει τσιγάρο δίπλα στον πρώην πλέον σύζυγό της, Τομ Κρουζ, έχει γίνει «viral» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εικόνα είναι από το μακρινό 2000, με την Κίντμαν να φοράει ένα χρυσό φόρεμα στο Vanity Fair Oscar Party, στο Δυτικό Χόλιγουντ.

Η Nicole Kidman βρίσκεται στο εμβληματικό εστιατόριο Morton's του Λος Άντζελες, καπνίζει το τσιγάρο της, ενώ ο πρώην σύζυγός της απλά την παρακολουθεί. Η φωτογραφία τραβήχτηκε, περίπου, ένα χρόνο πριν το ζευγάρι χωρίσει.

Iconic photo of Nicole Kidman smoking with her ex-husband Tom Cruise goes viral - and everyone is saying the same thing https://t.co/RVY2TfZoFS — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) January 15, 2025

Οι θαυμαστές έχουν ερμηνεύσει την εικόνα -η οποία περιλαμβάνεται στο βιβλίο φωτογραφίας «Jonathan Becker: Lost Time»- ως ένδειξη ότι ο γάμος της σταρ του «Babygirl» με τον Τομ Κρουζ είχε ουσιαστικά τελειώσει.

«Φαινόταν νεκρή μέσα της δίπλα στον Tom», σχολίασε ένα άτομο στο Instagram. «Μισούσε αυτόν τον άντρα... Είναι τόσο εντυπωσιακή ειλικρινά, αυτά τα μαλλιά», πρόσθεσε ένας άλλος. «Μου αρέσει που μπορείς να δεις τη δυσαρέσκειά της γι’ αυτόν... Την ημέρα που το διαζύγιο ήταν οριστικό, το κορίτσι μας επέστρεψε στη ζωή!», είπε ένας άλλος χρήστης.

Η Nicole Kidman και ο Tom Cruise γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Days of Thunder» το 1989 και παντρεύτηκαν τον επόμενο χρόνο. Το ζευγάρι χώρισε το 2001, με τον Τομ να ανακοινώνει τα νέα στις 4 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους. Αν και ο χωρισμός φέρεται να αποτέλεσε «μεγάλο σοκ» για τη Νικόλ, η Αυστραλή ηθοποιός αρνήθηκε να περάσει στη σκιά του πρώην συζύγου της. Αντιθέτως, η βραβευμένη με Όσκαρ σταρ έχει δημιουργήσει μια καριέρα που έχει αναμφισβήτητα επισκιάσει εκείνη του πρώην της. Μετά το διαζύγιό της το 2001, η Νικόλ κέρδισε ρόλους στο «Moulin Rouge», στις «Ώρες», που της χάρισαν Όσκαρ.

My favorite Nicole Kidman performance was her marriage to Tom Cruise! pic.twitter.com/JNT4n6pb09 — Collin (@collinharn) June 20, 2017

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.