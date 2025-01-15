Η Μαντόνα είναι γεμάτη εκπλήξεις, αλλά αυτή τη φορά, μάλλον, το παράκανε με τα φίλτρα. Η ίδια «ανέβασε» διάφορες σέξι φωτογραφίες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες σχολιάστηκαν από τους θαυμαστές της.

Η 66χρονη «βασίλισσα της ποπ» πήρε σέξι πόζες στην κρεβατοκάμαρά της, αλλά αυτό που σχολιάζουν πολλοί χρήστες είναι το πρόσωπό της. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτές τις εικόνες η Μαντόνα δείχνει τουλάχιστον 30 χρόνια νεότερη. Η καλλιτέχνιδα διαθέτει καλλίγραμμη σιλουέτα, αλλά δεν πάει ο χρόνος να έχει «αγγίξει» και την ίδια.

Η σταρ φόρεσε ένα μαύρο δαντελένιο διάφανο μίνι φόρεμα, το οποίο συνδύασε με λουστρίνι μπότες μέχρι το γόνατο. Η Μαντόνα έγραψε στην ανάρτησή της: «Τόσο ωραία που είμαι και πάλι στο σπίτι», μετά την πρωτοχρονιάτικη απόδρασή της στην Ιαπωνία.

Οι θαυμαστές της σχολίασαν την αγέραστη εμφάνιση της σταρ, γράφοντας: «Πώς είναι να είσαι η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο…».

Φαίνεται ότι ο έρωτας είναι ιδιαίτερα αναζωογονητικός για τη «βασίλισσα της ποπ», καθώς η ίδια είναι σε σχέση με τον 28χρονο Akeem Morris. Υποδέχτηκε την κόρη της Lourdes ή αλλιώς Lola Leon, 28, με τον γυμναστή Carlos Leon, και στη συνέχεια τον γιο της Rocco Ritchie, 24, με τον πρώην σύζυγό της, Guy Ritchie.

Η Madonna έχει επίσης υιοθετήσει τέσσερα παιδιά από το Μαλάουι - τον γιο της David Banda, 19 ετών, τη Mercy James, 18 ετών, και τις δίδυμες κόρες Stella και Estere, 12 ετών.

Ο Akeem γνώρισε για πρώτη φορά τη Madonna τον Αύγουστο του 2022, αν και το ειδύλλιό τους επιβεβαιώθηκε, σχεδόν, δύο χρόνια μετά. Ο πρώτος γάμος της Μαντόνα ήταν με τον Σον Πεν, από το 1985 έως το 1989 και παρόλο που είχαν ένα θυελλώδες ειδύλλιο δεν κατάφεραν να μείνουν μαζί. Στη συνέχεια, ήταν παντρεμένη με τον σκηνοθέτη Guy Ritchie, από το 2000 έως το 2008.

