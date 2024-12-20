Ύστερα από απουσία σχεδόν 7 ετών, ο Calvin Klein κάνει πολυαναμενόμενη επιστροφή στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης.

Το brand ένδυσης και αξεσουάρ που διαχειρίζεται ο όμιλος PHV θα παρουσιάσει την πρώτη του κολεξιόν σε πασαρέλα υπό τη νέα διευθύντρια δημιουργικού Veronica Leoni.

Η τελευταία κολεξιόν υπό τον Raf Simons παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2018.

«Το ντεμπούτο αντιπροσωπεύει μια νέα εποχή καινοτομίας και δημιουργικότητας για τον Calvin Klein» δήλωσε η Έβα Σεράνο, πρόεδρος του global brand του Calvin Klein.

«Το όραμα της Veronica Leoni τιμά την εμβληματική κληρονομιά της μάρκας και αγκαλιάζει ένα τολμηρό νέο μέλλον. Είμαστε ενθουσιασμένοι που το μοιραζόμαστε αυτό με τον κόσμο» σημείωσε.

Ο διορισμός της Veronica Leoni ανακοινώθηκε τον περασμένο Μάιο. Η Ιταλίδα σχεδιάστρια, φιναλίστ του βραβείου LVMH 2023 και ιδρύτρια της εταιρείας Quira, έχει ήδη χτίσει τη φήμη για την εκλεπτυσμένη, σύγχρονη αισθητική της. Η αποστολή της στο Calvin Klein περιλαμβάνει τις συλλογές έτοιμης ένδυσης, καθώς και εσώρουχα και αξεσουάρ για άνδρες και γυναίκες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.