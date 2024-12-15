Η Taylor Swift έκλεισε τα 35 - Όλα όσα ξέρουμε για τη ρουτίνα ομορφιάς της

Μετά από σχεδόν δύο χρόνια, η θρυλική περιοδεία Eras Tour ολοκληρώθηκε, ακριβώς την κατάλληλη στιγμή για να γιορτάσει η Taylor Swift τα γενέθλιά της. H 14 φορές βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια πριν απο λίγες ημέρες γιόρτασε τα 35α γενέθλιά της.

Παρόλο που φαίνεται σαν χθες που η Swift τραγουδούσε για το πώς νιώθει στα 22 της, έχουν περάσει 13 ολόκληρα χρόνια. Ωστόσο, παραμένει τόσο φρέσκια και λαμπερή όσο ποτέ. Παρότι κρατά μυστική τη ρουτίνα ομορφιάς της, συγκεντρώσαμε όσα γνωρίζουμε για να γιορτάσουμε αυτή τη σημαντική μέρα.

Έχει αδυναμία στα καλά κραγιόν

Η Taylor Swift έχει το κραγιόν πολύ ψηλά. Είναι γνωστή για το κλασικό κόκκινο χρώμα στα χείλη της, και τα χρόνια που το προτιμά την έκαναν να διαλέγει μόνο αξιόπιστες φόρμουλες. Η αγαπημένη της μάρκα είναι η Pat McGrath, και χρησιμοποιεί το LiquiLUST Legendary Matte Wear Lipstick στην απόχρωση Elson 4 για ένα έντονο κόκκινο που διαρκεί από τη σκηνή μέχρι το στάδιο.

Πρόσφατα, η Swift πειραματίστηκε με νέες αποχρώσεις. Στα βραβεία VMAs 2024, εμφανίστηκε με «καμένο» πορτοκαλί κραγιόν, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές της. Η makeup artist της, Lorrie Turk, αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε το NARS Lipstick στην απόχρωση Morocco, προσθέτοντας ένα ακόμη ανθεκτικό κραγιόν στη συλλογή της Swift.

Διατηρεί τη βάση στο μακιγιάζ της αδιάβροχη

Παρόλο που η Swift διατηρεί τη ρουτίνα μακιγιάζ της κρυφή, η μακιγιέζ της, Lorrie Turk, έχει αποκαλύψει αρκετά προϊόντα της Pat McGrath που διατηρούν το μακιγιάζ της άθικτο ακόμα και στις πιο απαιτητικές συναυλίες. Το μυστικό της μακράς διάρκειας είναι η σωστή προετοιμασία. Η Turk χρησιμοποιεί το Sublime Perfection Hydrating Primer πριν εφαρμόσει το Sublime Perfection Weightless Foundation για άψογη κάλυψη. Μετά από πολλές βροχερές και wet εμφανίσεις το Sublime Perfection Setting Powder αποδεικνύεται σωτήριο για ένα αψεγάδιαστο αποτέλεσμα.

Κρατάει το άρωμά της μυστικό

Παρότι όλοι θέλουμε να μάθουμε ποιο είναι το άρωμα που φορά η Swift, η ίδια προτιμά να το κρατά μυστήριο. Στα βραβεία VMAs 2024, αποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί ένα άρωμα της Tom Ford, χωρίς όμως να αναφέρει συγκεκριμένο προϊόν. Οι θαυμαστές πιστεύουν ότι πρόκειται για το Santal Blush ή το Tobacco Vanille, καθώς ο David Letterman την είχε περιγράψει το 2010 να μυρίζει σαν “ακριβό ξύλο”.

Προσέχει τη φυσική της κατάσταση

Όποιος παρακολούθησε την Eras Tour από κοντά ή στον κινηματογράφο, γνωρίζει ότι η τρίωρη συναυλία της είναι κάτι περισσότερο από μια απλή μουσική εμφάνισ, είναι μια ολοκληρωμένη παραγωγή. Για να αντέξει αυτή την απαιτητική περιοδεία, η Swift ακολούθησε αυστηρή ρουτίνα γυμναστικής.

Ξεκίνησε τραγουδώντας ολόκληρο το σετ της ενώ έτρεχε στον διάδρομο, συνδυάζοντας προπόνηση με βάρη και μαθήματα χορού. “Ήθελα να το μάθω τόσο καλά, ώστε να μπορώ να διασκεδάζω με τους θαυμαστές και να μην χάνω τον ειρμό μου”, είπε στο περιοδικό TIME.

Η πειθαρχία ήταν επίσης κρίσιμο μέρος της προετοιμασίας της. “Ξέρω ότι δεν πίνω αλκοόλ κατά τη διάρκεια της περιοδείας. Ξέρω ότι γυμνάζομαι μεταξύ των εμφανίσεων. Ξέρω ότι θα βγω στη σκηνή ακόμη κι αν είμαι άρρωστη, τραυματισμένη, αγχωμένη ή λυπημένη”, ανέφερε. “Αυτό είναι πια μέρος της ταυτότητάς μου ως άνθρωπος. Αν κάποιος αγοράσει εισιτήριο για τη συναυλία μου, θα παίξω, εκτός αν υπάρξει κάτι εξαιρετικά σοβαρό”.

Η Taylor Swift, στα 35 της, παραμένει μια από τις πιο λαμπερές και ταλαντούχες προσωπικότητες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

