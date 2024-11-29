Η Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου απαγορεύει τα εξωτικά δέρματα

Η Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου αποφάσισε να απαγορεύσει την παρουσία δερμάτων από εξωτικά ζώα στις επιδείξεις της, ανακοίνωσε σήμερα ένας εκ των επικεφαλής του Βρετανικού Συμβουλίου Μόδας (British Fashion Council- BFC), που οργανώνει τις εκδηλώσεις στη βρετανική πρωτεύουσα.

Το Λονδίνο είναι η πρώτη μεγάλη πρωτεύουσα της μόδας που εφαρμόζει μια τέτοια απαγόρευση.

«Δεν θα παρουσιάζουμε πλέον εταιρείες που χρησιμοποιούν αληθινή γούνα ή δέρματα από εξωτικά ζώα στις συλλογές τους και ζητάμε από τους στυλίστες να σεβαστούν αυτούς τους όρους», εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Fashion Week του Λονδίνου, έγραψε σε ένα μήνυμα που δημοσίευσε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης LinkedIn ο Ντέιβιντ Λέι-Πέμπερτον, υπεύθυνος των πολιτικών του ΒFC.

Η χρήση της γούνας και των δερμάτων από εξωτικά ζώα, όπως ο κροκόδειλος ή το φίδι, βρίσκεται εδώ και καιρό στο στόχαστρο ακτιβιστών που μάχονται για τα δικαιώματα των ζώων.

Η αληθινή γούνα απουσιάζει ήδη από τα λονδρέζικα ντεφιλέ από το 2018.

Η οργάνωση προάσπισης των δικαιωμάτων των ζώων PETA χαιρέτισε στο Χ «ένα τεράστιο βήμα μπροστά» και κάλεσε το Παρίσι και το Μιλάνο να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Λονδίνου.

Στην τελευταία Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, στα τέλη Σεπτεμβρίου, η επίδειξη του οίκου Hermès διακόπηκε για λίγο από ακτιβιστές αυτής της οργάνωσης, οι οποίοι κρατούσαν πλακάτ κατά της χρήσης εξωτικών δερμάτων.

Το Βρετανικό Συμβούλιο Μόδας εξετάζει επίσης την «προσέγγισή του σχετικά με τη χρήση των φτερών», συμπλήρωσε ο Ντέιβιντ Λέι-Πέμπερτον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.