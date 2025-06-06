Brooke Shields: Η μικρή της κόρη θα πάρει τα κοσμήματά της - Η μεγάλη τα χάνει…

Στη μικρή της κόρη, Grier Henchy, πρόκειται να αφήσει τα κοσμήματά της η Brooke Shields όταν φύγει από τη ζωή. Μιλώντας στο «Only Natural Diamonds», η 60χρονη ηθοποιός εξήγησε, μάλιστα, τον λόγο που δεν προτίθεται να εμπιστευτεί τη συλλογή της στη μεγάλη της κόρη, την 22χρονη Rowan Henchy.

Όπως είπε, η μικρή της κόρη εκτιμά απόλυτα την αξία των κοσμημάτων της, κάτι που η μεγάλη της κόρη σε καμιά περίπτωση δεν κάνει. «Η Rowan έχει χάσει κάθε κόσμημα που της έχω δώσει. Κυριολεκτικά δεν μπορώ να το ξανακάνω», ανέφερε η ηθοποιός χαμογελώντας.

Brooke Shields reveals why only one of her daughters will inherit her jewelry when she dies https://t.co/Ux1SaVL6pk pic.twitter.com/h2TvEOoTC8 — Page Six (@PageSix) June 6, 2025

Η διάσημη ηθοποιός και συγγραφέας εξήγησε πως η μικρότερη κόρη της «καταλαβαίνει τη διαφορά ανάμεσα στο “αληθινό” και το πραγματικά πολύτιμο», επισημαίνοντας πως η σχέση της με τα κοσμήματα δεν περιορίζεται μόνο στην υλική τους αξία.

«Δεν είναι μόνο ο χρυσός ή τα διαμάντια. Βλέπει την ιστορία, την τεχνική, την παράδοση πίσω από τα μεγάλα ονόματα του χώρου», ανέφερε η ηθοποιός με νόημα.

Η Brooke Shields έχει αποκτήσει τις δύο κόρες της με τον σύζυγό της, Chris Henchy, με τον οποίο είναι παντρεμένοι από το 2001. Η ίδια δεν έκρυψε, μάλιστα, την ιδιαίτερη σχέση που έχει με τα κοσμήματα.

«Είμαι πολύ δεμένη με τα κοσμήματα και τα διαμάντια. Μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά όταν έχεις δουλέψει σκληρά, δεν περιμένεις επιβεβαίωση από κανέναν. Κάνεις κάτι για σένα. Υπάρχει μια αίσθηση δύναμης σε αυτό», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.