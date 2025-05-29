Ο Μπραντ Πιτ «έσπασε» επιτέλους τη σιωπή του σχετικά με την οκταετή διαμάχη του για το διαζύγιο με την Αντζελίνα Τζολί που έληξε τον Δεκέμβριο, αφού εκείνη κατέθεσε αίτηση το 2016.

Ο 61χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ήταν ιδιαίτερα ειλικρινής και «προσγειωμένος» και φάνηκε να προσπαθεί να υποβαθμίσει όλα όσα έχουν γραφτεί και ακουστεί τα προηγούμενα χρόνια. Τα σχόλιά του έγιναν στο τεύχος Ιουνίου του περιοδικού «GQ, καθώς προωθούσε τη νέα του ταινία «F1».

Ο 61χρονος δήλωσε ότι όλη αυτή η ιστορία (το διαζύγιο) δεν ήταν κάτι σημαντικό. «Όχι, δεν νομίζω ότι ήταν τόσο σημαντικό πράγμα», είπε ο Πιτ και συμπλήρωσε: «Απλά, κάτι που έφτασε στο τέλος του και δικαστικά».

Brad Pitt shot in Glenorchy, New Zealand for the Blockbuster Summer issue of GQ. See all the photos and read his cover story https://t.co/l05xin979U pic.twitter.com/oLNPCKRQrZ — GQ Magazine (@GQMagazine) May 28, 2025

Ο Pitt και η Jolie, οι οποίοι έχουν έξι παιδιά - Maddox, 23 ετών, Pax, 21 ετών, Zahara, 20 ετών, Shiloh, 19 ετών, Knox, 16 ετών, και Vivienne, επίσης 16 ετών - παντρεύτηκαν το 2014, αφού γνωρίστηκαν στο πλατό της ταινίας «Mr And Mrs Smith».

Ο ηθοποιός στη συνέντευξη παραδέχτηκε ότι η ερωτική του ζωή είναι πάντα στις ειδήσεις. «Είναι στις ειδήσεις εδώ και 30 χρόνια. Ή κάποια εκδοχή της προσωπικής μου ζωής, ας το θέσουμε έτσι», ανέφερε στο μέσο.

Τώρα ζει στο σπίτι του στο Λος Άντζελες με την 32χρονη φίλη του, τη διευθύντρια κοσμημάτων Ines de Ramon. Στο ερώτημα του δημοσιογράφου αν έκανε το ντεμπούτο του στο κόκκινο χαλί με την Ines ,στο βρετανικό Grand Prix του 2024, για να κερδίσει το κοινό για την ταινία, ο ίδιος απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη: «Όχι, φίλε, δεν είναι τόσο μελετημένο και σχεδιασμένο. Πόσο εξαντλητικό θα ήταν να ζεις κάνοντας τέτοιου είδους σχέδια… Όχι, η ζωή απλά εξελίσσεται. Οι σχέσεις εξελίσσονται».

Αξίζει να σημειωθεί ότι επαγγελματίες οδηγοί χαρακτήρισαν τη νέα ταινία του ηθοποιού για τη Φόρμουλα 1 ως εκπληκτική, που θα φέρει νέους οπαδούς στο άθλημα, μετά την αποκλειστική προβολή της πριν από την κυκλοφορία της στο Γκραν Πρι του Μονακό. Η ταινία της Apple με πρωταγωνιστή τον Πιτ, με σκηνές δράσης που γυρίστηκαν τα Σαββατοκύριακα των αγώνων με τη συνεργασία της Formula 1, θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες διεθνώς στις 25 Ιουνίου και στη Βόρεια Αμερική στις 27 Ιουνίου.

Ερωτηθείς αν το γύρισμα της ταινίας ήταν «ένα καταφύγιο από όλη την προσοχή», εκείνος απάντησε: «Δεν το βλέπω έτσι. Ήταν μια ενόχληση που έπρεπε πάντα να αντιμετωπίζω σε διαφορετικό βαθμό, μεγάλο και μικρό, καθώς κάνω τα πράγματα που πραγματικά θέλω να κάνω», είπε για τη φήμη.

«Αισθάνομαι αρκετά ασφαλής με τους φίλους μου, με τους έρωτές μου, με την οικογένειά μου, με τη γνώση του ποιος είμαι, που, ξέρεις, είναι σαν αυτή η μύγα που τριγυρνάει λιγάκι…».

Τέλος, ο ηθοποιός είπε στο «GQ» ότι η ταινία τον έκανε ευτυχισμένο που είναι ηθοποιός του Χόλιγουντ. «Αναρωτιόμουν: Έχω κι άλλες ιστορίες να πω; Έχω κάτι να προσθέσω σε αυτό; Υπάρχει ακόμα ενθουσιασμός που μπορώ να βρω από αυτό; Απλά, η ταινία μου έδωσε ξανά νέα πνοή στο όλο θέμα».



