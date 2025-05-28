Ο Ιούνιος θα δοκιμάσει την αντίσταση τεσσάρων ζωδίων στο «απαγορευμένο» - Για ποια χτυπά η καμπάνα;

Τι θα συμβεί όταν η Αφροδίτη στον Ταύρο κάνει τετράγωνο με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο στις 9 Ιουνίου; Ξεκινά ένα παιχνίδι για 4 ζώδια που θα δοκιμάσει τις αντιστάσεις τους στον πειρασμό του «απαγορευμένου». Μιλάμε φυσικά για ερωτικό παιχνίδι πάθους και σκοτεινής έλξης και το θέμα είναι ποια από αυτά 4 τελικά θα καμφθούν και θα παραδοθούν!



Ταύρος

Πώς να μην σε αφορά αυτό το τετράγωνο αφού γίνεται στο ζώδιό σου και σε κάνει ακόμα πιο μεγάλο ερωτικό μαγνήτη; Σαγηνεύεις τους πάντες και οι έρωτες φυτρώνουν από παντού και φουντώνουν ακόμα και μέσα στη δουλειά. Αλλά και ένας κρυφός ανομολόγητος έρωτας ίσως βγει τώρα στο φανερό. Το πάθος όμως εμπεριέχει και τη ζήλια η οποία μπορεί να σε κάψει!

Λέων

Και για σένα ο Ιούνιος ξεκινά πολύ δυναμικά στον ερωτικό τομέα ακόμα και μέσα στην εργασία. Ακόμα και μια νέα δυναμική γνωριμία μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτο πάθος καθώς θα συνδυάζει έρωτα και εξουσία. Δύσκολα θα αντισταθείς στον ερωτικό πειρασμό, όμως πρόσεξε, μπορεί να βρεθείς στο δίλημμα, καρδιά ή λογική;

Σκορπιός

Αν πίστευες ότι είχες θάψει πολύ καλά το παρελθόν, σε γέλασαν! Στις 9 Ιουνίου το θανατηφόρο τετράγωνο της Αφροδίτης και του Πλούτωνα φέρνει μπροστά σου το παρελθόν και θα θυμηθείς ό,τι σε έδενε με αυτό. Το πρόβλημα όμως είναι ότι είσαι δεσμευμένος και αυτή τη φορά θα πρέπει να διαλέξεις. Ή θα τινάξεις τα πάντα στον αε΄ρα γιατί αυτή είναι η φύση σου -ή γιατί ο σύντροφός σου δεν είναι βλάκας και θα καταλάβει τα πάντα- ή επιτέλους θα φερθείς ώριμα και δεν θα ενδώσεις.

Υδροχόος

Ο μόνος τρόπος να παρανομήσει στα αισθηματικά του ένας Υδροχόος είναι να εμφανιστεί μπροστά του ένας έρωτας που ξυπνά την πιο σκοτεινεί του επιθυμία ή την ανάγκη του να παίζει χωρίς κανόνες. Θα είναι ένας παλιός δεσμός, θα είναι ένας άνθρωπος που σε ιντριγκάρει σε σημείο παράλυσης; Θα δείξει αλλά σίγουρα αυτή η ερωτική ένταση θα σου θυμίσει τι είσαι και τι θέλεις.

