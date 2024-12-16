Billie Eilish: Της πέταξαν ένα βραχιόλι στο πρόσωπο – Δείτε video

Σε επικίνδυνη μόδα τείνει να εξελιχθεί η ρίψη αντικειμένων σε καλλιτέχνες που βρίσκονται επί σκηνής! Αυτή τη φορά «θύμα» των θαυμαστών της έπεσε η Billie Eilish, η οποία την ώρα που τραγουδούσε δέχθηκε ένα κολιέ στο πρόσωπο.
my vid of the fuckass friemdship bracelet being thrown at billie tn in az... so fucking embarrasing do better!!! pic.twitter.com/a1hqf8mcSm— Keith | ilomilo #1 fan (@p4rtyf4vor) December 14, 2024
Το περιστατικό συνέβη σε συναυλία της τραγουδίστριας στην Αριζόνα. Όπως θα δείτε στο βίντεο, την ώρα που ερμήνευε το «What Was I Made For?», ένα κολιέ «προσγειώθηκε» στο πρόσωπό της.
Η ίδια, πάντως, αντέδρασε ψύχραιμα, σταματώντας για ελάχιστα δευτερόλεπτα το τραγούδι, το οποίο συνέχισε, πετώντας το κολιέ πίσω από τη σκηνή.
