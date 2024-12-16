Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Billie Eilish: Της πέταξαν ένα βραχιόλι στο πρόσωπο – Δείτε video

Η ίδια, πάντως, αντέδρασε ψύχραιμα, σταματώντας για ελάχιστα δευτερόλεπτα το τραγούδι

Billie Eilish

Σε επικίνδυνη μόδα τείνει να εξελιχθεί η ρίψη αντικειμένων σε καλλιτέχνες που βρίσκονται επί σκηνής! Αυτή τη φορά «θύμα» των θαυμαστών της έπεσε η Billie Eilish, η οποία την ώρα που τραγουδούσε δέχθηκε ένα κολιέ στο πρόσωπο.

Το περιστατικό συνέβη σε συναυλία της τραγουδίστριας στην Αριζόνα. Όπως θα δείτε στο βίντεο, την ώρα που ερμήνευε το «What Was I Made For?», ένα κολιέ «προσγειώθηκε» στο πρόσωπό της.

Η ίδια, πάντως, αντέδρασε ψύχραιμα, σταματώντας για ελάχιστα δευτερόλεπτα το τραγούδι, το οποίο συνέχισε, πετώντας το κολιέ πίσω από τη σκηνή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Billie Eilish
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark