Σταρ Ελλάς 2024 η Στέλλα Μιχαηλίδου – Δείτε όλες τις εστεμμένες 

Μέσα στην βαριά επικαιρότητα, έγινε πριν λίγες ημέρες (την περασμένη Πέμπτη) ο 72ος Διαγωνισμός Σταρ Ελλάς, Μις Ελλάς και Μις Γιανγκ 2024 σε νυχτερινό κέντρο της παραλιακής, με παρουσιαστές την Κατερίνα Στικούδη και τον δημοσιογράφο Νάσος Γουμενίδης.

Οι 15 φιναλίστ χάρισαν μοναδικές στιγμές, διεκδικώντας τους πολυπόθητους τίτλους ομορφιάς. Οι υποψήφιες κρίθηκαν σε δύο εντυπωσιακές πασαρέλες - μια με μαγιό και μια με βραδινές δημιουργίες, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν οι συνεντεύξεις.

Μεγάλη νικήτρια της βραδιάς - Σταρ Ελλάς & Miss World Greece 2024 - αναδείχθηκε πανηγυρικά η 22χρονη Στέλλα Μιχαηλίδου από την Θεσσαλονίκη.

Εχει ύψος 1.73 και έχει αποφοιτήσει από το Αριστοτέλειο Κολλέγιο. Σπουδάζει Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ενώ παράλληλα εδώ και αρκετά χρόνια εργάζεται ως επαγγελματίας μοντέλο.

Μις Ελλάς & Miss International Greece 2024 εστέφθη η Ντανιέλα Παλούσι και Miss Young 2024 η Ζυγοπούλου Κωνσταντίνα.

H Μις Ελλάς, Ντανιέλα Παλούσι

Η Miss Young 2024, Ζυγοπούλου Κωνσταντίνα

Οι νικήτριες θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα σε κορυφαίους διεθνείς διαγωνισμούς ομορφιάς, όπως οι Miss World, Miss International, Miss Cosmo International και Miss Supranational, αναδεικνύοντας το ταλέντο, την κουλτούρα και την κομψότητα της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι 3 Miss στην αναμνηστική, νικητήρια πόζα

Από εμάς… καλή επιτυχία Ελλάδα.



Πηγή: skai.gr

