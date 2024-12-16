Η Αντζελίνα Τζολί αποκάλυψε ότι αισθάνεται μοναξιά εν όψει της σκληρής δικαστικής διαμάχης με τον πρώην σύζυγό της, Μπραντ Πιτ.

Το πρώην ζευγάρι - που χώρισε πριν από οκτώ χρόνια με την Angelina να κατηγορεί τον Brad για κακοποίηση - βρίσκεται στη μέση μιας «πικρής» δικαστικής διαμάχης για τον γαλλικό αμπελώνα τους.

Η διάσημη ηθοποιός -την οποία απολαύσαμε ως Μαρία Κάλλας στην ταινία «Maria»- έκανε μια ειλικρινή εξομολόγηση για το πώς περνάει τον χρόνο της και τη μοναξιά που νιώθει.

Μιλώντας στη «Sun», η ηθοποιός ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Έχω τα παιδιά μου που αγαπώ, αλλά ως ενήλικη είμαι συχνά μόνη, βρίσκω τον εαυτό μου να ταυτίζεται με τη μοναξιά και τη μοναξιά που ένιωθε η Μαρία Κάλλας.

Επίσης, δεν έχω καταλάβει πώς να ζήσω τη ζωή μου με τρόπο που να είμαι μόνη μου, ίσως πολλοί καλλιτέχνες αισθάνονται ότι είμαστε σε έναν ανοιχτό χώρο ως άτομο».

Angelina Jolie shares how she feels amid court battle with her ex-husband, Brad Pitt. She reveals how at times she finds herself in solitude. Moreover, she further elaborates that she avoids being vulnerable in front of her kids and tries to manage her feelings on her own. pic.twitter.com/itIIJwNckh — The Journal Post (@thejournalpost) December 16, 2024

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ηθοποιός πέτυχε πρόσφατα μια σημαντική νομική νίκη εναντίον του πρώην συζύγου της, Μπραντ Πιτ, αφού ένας δικαστής αποφάσισε ότι πρέπει να παραδώσει έγγραφα και επικοινωνίες που θα μπορούσαν να αποδείξουν ότι ήταν βίαιος απέναντι στην ηθοποιό και τα παιδιά τους.

Ο Πιτ πάντα αρνιόταν ότι ήταν βίαιος και απαλλάχθηκε από τις αστυνομικές αρχές μετά από έρευνα, αν και η πρώην σύζυγός του ισχυρίστηκε σε καταθέσεις ότι το «ιστορικό σωματικής κακοποίησης» του άρχισε «πολύ πριν» από το περιστατικό στο αεροπλάνο.

Η 49χρονη Τζολί ζήτησε από το δικαστήριο να υποχρεώσει τον πρώην σύζυγό της να αποκαλύψει οτιδήποτε μεταξύ 14 Σεπτεμβρίου 2016 και 31 Δεκεμβρίου 2018. Αυτό θα περιλαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κείμενα και άλλες γραπτές επικοινωνίες, αλλά τίποτα μεταξύ εκείνου και των δικηγόρων ή των θεραπευτών του.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.