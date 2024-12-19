Η Christina Aguilera έγινε 44 ετών και αποφάσισε στα γενέθλιά της να τα «πετάξει» όλα έξω… Η ίδια πόζαρε topless και δημοσίευσε τη σχετική φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η τραγουδίστρια του «Dirrty» γιόρτασε αυτή την ξεχωριστή ημέρα με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, ενθουσιάζοντας τους θαυμαστές της. Στην εικόνα, η καλλιτέχνιδα δείχνει ιδιαίτερα σέξι, κάτι που σχολίασαν και οι followers της.

«Μεγαλώνεις, αλλά γίνεσαι νεότερη στην εμφάνιση», της έγραψε ένας από τους εκατ. θαυμαστές της, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Όταν τα 40 είναι τα νέα 20. Δείχνεις καλύτερη από ποτέ!».

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγες ημέρες, η καλλιτέχνιδα είπε σε συνέντευξή της ότι απολαμβάνει το σεξ, ενώ η ίδια αποκάλυψε και τα μυστικά της ερωτικής της ζωής. Όταν ρωτήθηκε ποια είναι η καλύτερη δεξιότητά της στο σεξ, η διάσημη καλλιτέχνιδα απάντησε ο πεοθηλασμός. «Γνωρίζω κάθε διαφορετικό σημείο και τις ευαίσθητες περιοχές. Το απολαμβάνω. Με ανάβει», είπε η τραγουδίστρια.

Και συνέχισε: «Είναι σημαντικό να είσαι με έναν σύντροφο όπου μπορείς να εξερευνήσεις. Και υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν έχω εξερευνήσει ακόμα και είναι στη λίστα με τα πράγματα που πρέπει να κάνω. Είναι κάτι για το οποίο πρέπει να βρεις χρόνο. Το σεξ πρέπει να είναι διασκεδαστικό, εφόσον νιώθεις καλά και ασφαλής με τον σύντροφό σου», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

