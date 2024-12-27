Τα 4 ζώδια που θα τσακωθούν στο Πρωτοχρονιάτικο τραπέζι

Η Πρωτοχρονιά είναι η στιγμή για χαρές, γέλια, και –ας το παραδεχτούμε– μια μικρή δόση οικογενειακού δράματος. Μπορεί η γιορτή να ξεκινάει με σαμπάνια και καλή διάθεση, αλλά ορισμένα ζώδια είναι σαν τις σπίθες στο τζάκι: λίγο να τα «ανάψεις», θα γίνει χαμός. Ποια είναι λοιπόν τα 4 ζώδια που έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να φέρουν την ένταση στο γιορτινό τραπέζι;

1. Κριός

Ο Κριός δε χρειάζεται και πολύ για να ξεκινήσει καυγά. Είναι το ζώδιο που θα πάρει θέση πριν καν προλάβεις να σερβίρεις τη σαλάτα. Όταν ο θείος σου αρχίσει να μιλάει για πολιτικά ή κάποιος κάνει αστείο που δεν του αρέσει, ο Κριός θα σηκώσει το γάντι χωρίς δεύτερη σκέψη. Για εκείνον, το τραπέζι είναι αρένα, κι εκείνος πάντα θέλει να κερδίσει.

Πώς να τον ηρεμήσεις: Πες του ότι έχει δίκιο (ακόμα κι αν δεν έχει) και πέρνα του το ψωμί.

2. Δίδυμοι

Ο Δίδυμος αγαπάει τις συζητήσεις, αλλά όταν το θέμα «φουντώσει», ξέρει ακριβώς πώς να ρίξει λάδι στη φωτιά. Θα ξεκινήσει με μια αθώα ερώτηση και πριν το καταλάβεις, θα έχει βγάλει στη φόρα οικογενειακά μυστικά που όλοι είχαμε συμφωνήσει να μη συζητηθούν. Το χειρότερο; Ο ίδιος δεν καταλαβαίνει καν πώς φούντωσε η κουβέντα!

Πώς να τον ηρεμήσεις: Βρες του κάτι άλλο να σχολιάσει, π.χ. τα ερωτικά δράματα της ξαδέρφης ή το νέο app που ανακάλυψε.

3. Παρθένος

Η Παρθένος αγαπάει την τάξη και τις λεπτομέρειες. Αυτό, όμως, την κάνει να θέλει να διορθώνει τα πάντα. Αν κάποιος πει κάτι ανακριβές ή αν το κρέας δεν είναι ψημένο ακριβώς όπως πρέπει, θα το σχολιάσει, και μάλιστα δυνατά. Δεν το κάνει για να προκαλέσει, αλλά η ανάγκη της για τελειότητα μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε διαφωνίες.

Πώς να την ηρεμήσεις: Δώσε της έναν ρόλο, π.χ. να οργανώσει την κοπή της βασιλόπιτας. Θα νιώσει χρήσιμη και θα χαλαρώσει.

4. Σκορπιός

Ο Σκορπιός μπορεί να φαίνεται ήρεμος, αλλά είναι το ζώδιο που θα «εκραγεί» αν νιώσει ότι κάποιος τον προκάλεσε. Αν γίνει κάποιο σχόλιο που τον πειράξει, για τη δουλειά του, την προσωπική του ζωή ή, θεός φυλάξοι, το ταίρι του, το βλέμμα του θα σκοτεινιάσει και μετά... χάος. Ο Σκορπιός δεν κάνει φασαρία απλά για να κάνει, αλλά όταν ξεσπάει, το νιώθουν όλοι.

Πώς να τον ηρεμήσεις: Δείξε του ότι είσαι με το μέρος του. Κάνε του μια ερώτηση που δείχνει ότι τον εκτιμάς, και θα ηρεμήσει.

Η Πρωτοχρονιά είναι μια γιορτή για να είμαστε όλοι μαζί, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι μερικές φορές θα πετάξουμε καμιά ατάκα παραπάνω. Όποιο κι αν είναι το ζώδιό σου, θυμήσου: η αγάπη και η κατανόηση είναι το καλύτερο «αντίδοτο» για κάθε καυγά. Καλή χρονιά με υγεία και... ψυχραιμία!

